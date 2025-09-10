Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La jueza cierra la investigación de las muertes en la base militar de Cerro Muriano

La causa llegará a juicio con cuatro mandos militares procesados de los ocho investigados inicialmente

Una UVI abandona la base militar de Cerro Muriano, el 21 de diciembre de 2023.

Una UVI abandona la base militar de Cerro Muriano, el 21 de diciembre de 2023. / A. J. González

Pilar Cobos

Córdoba
El juzgado Togado Militar Central 2 ha cerrado de forma oficial la investigación de las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, de la Brigada Guzmán El Bueno X, ocurridas durante unas maniobras el 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano. En los últimos días, la coronel auditor María del Valle López, jueza de este órgano, ha dictado un auto en el que declara concluso el procedimiento sumario, lo que dará lugar a la apertura de la fase de juicio oral.

Hay que recordar que inicialmente fueron investigados ocho mandos del Ejército por su presunta relación con estos hechos. Avanzada la instrucción, el juez procesó a seis mandos y, finalmente, la causa ha sido sobreseída respecto a dos de ellos, un coronel y un sargento. Por tanto, el proceso continúa para cuatro procesados por los dos fallecimientos, que son un capitán, un teniente, un teniente coronel y un comandante.

El pasado abril, el Tribunal Militar Central ya determinó la conclusión de la instrucción, respondiendo así a la queja planteada por la Fiscalía Jurídico Militar, al entender que se habían practicado las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Después de esto, ha resuelto los recursos de apelación presentados por las defensas de los encartados contra su procesamiento. Ahora, el proceso llega a su última etapa, donde el tribunal juzgará lo ocurrido.

