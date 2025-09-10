Sucesos
Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla
Al parecer estaría escondido en la localidad de Cantillana
Carlos Doncel
La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.
La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.
Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.
La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.
El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más