En Baix Camp
Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Riudecanyes
El cuerpo fue encontrado el lunes junto a la carretera T-313
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado este lunes junto a la carretera T-313, en el término municipal de Riudecanyes (Baix Camp), cerca del barranco del Gendre.
Según ha informado el cuerpo policial, el aviso del hallazgo se recibió hacia las diez y media de la mañana, y agentes de la zona se desplazaron hasta el lugar. Una vez constatada la presencia del cuerpo, se abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Se está a la espera de la autopsia para disponer de más información sobre los hechos. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fallecimiento.
