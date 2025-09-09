Un hombre asesina a puñaladas a su madre en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años por presuntamente asesinar a puñaladas, este lunes por la noche, a su madre, de 78, en el interior de la vivienda que ambos compartían en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen, el quinto en la ciudad en lo que va de año, ocurrió en el número 59 del diseminado Siete Puertas, entre Tafira Alta y San Lorenzo.

Los servicios de emergencias recibieron a las 21.15 horas una llamada que alertaba sobre una agresión en el interior de un domicilio. A la zona se desplazaron de inmediato efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y Policía Nacional, que ha asumido la investigación del homicidio.

Los agentes encontraron en la casa al presunto autor, que presentaba diversas heridas incisas en las manos causadas, según los primeros datos, durante el ataque a su madre. La víctima yacía sin vida en una de las estancias, con múltiples cuchilladas, sobre todo, en tórax y abdomen. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.

La Policía Nacional detuvo de inmediato al presunto homicida y trata de aclarar ahora el móvil del crimen. Se trata, al menos, de la muerte violenta número trece en lo que va de año en Gran Canaria, frente a las cuatro que hubo en todo 2024; la número veinticuatro en la región.

Otros homicidios

En febrero, un vecino de La Aldea de San Nicolás de 54 años fue detenido por matar a cuchilladas a la suegra del alcalde de la localidad, a consecuencia de un robo en la vivienda motivado por presuntos problemas de drogodependencia del homicida. La víctima residía sola y fue su hija quien localizó el cuerpo sin vida.

Un mes más tarde, una mujer apuñaló a su vecina en un bar de La Feria. La trasladaron grave al hospital, donde falleció un día más a consecuencia de las heridas. El mismo mes, un hombre de 43 años asfixió hasta la muerte a su novia, de 49, en la habitación en la que vivían en una casa de Schamann.

En mayo, un hombre de 49 años falleció tras recibir un puñetazo en una pelea en Arguineguín y otro individuo estranguló a su compañero de piso en Las Palmas de Gran Canaria. A estos casos hay que sumar el crimen de una mujer en el bar de Arenales, en abril, cuyo cadáver se encontró en la costa de Arucas; y la muerta a tiros de un migrante en el aeropuerto.

En junio, la Isla sumó cuatro asesinatos: un hombre en Firgas a manos de su nieta; un crimen machista en el barrio de El Zardo; el tiroteo a plena luz del día de Josué, 'El Conejero', en Telde, y el apuñalamiento de una persona sin hogar en un aparcamiento donde dormía en Playa del Inglés.

A principios de agosto, la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida de un hombre amordazado y maniatado bajo el puente de Silva y, días más tarde, la Policía encontró un cadáver calcinado en un furgón en Ojos de Garza y detuvo a una mujer.