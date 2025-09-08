El conductor del atropello mortal de Ibiza había consumido gas de la risa

Una joven fallecida y dos heridas. Es el trágico resultado de un atropello ocurrido ayer por la mañana en la playa de es Pouet, en la frontera entre Sant Josep y Sant Antoni (Ibiza), en el que un hombre que conducía bajo los efectos de las drogas, según señala el Ayuntamiento de Sant Josep, arrolló a las tres mujeres. El sujeto, al que se le imputan los delitos de conducción temeraria, bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia grave, se encuentra detenido.

Las jóvenes fueron atropelladas sobre las 11.15 horas. Los hechos sucedieron en la calle es Molí, frente al restaurante On The Bay, cuando, según testigos presenciales, un vehículo modelo Jeep Wrangler Rubicon de color gris se salió de la calzada e invadió la acera. A causa de esta maniobra, arrolló a las tres jóvenes, turistas extranjeras, y también derribó una farola y una papelera y chocó contra una pared de un establecimiento.

Una de las mujeres falleció poco después de llegar a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Otra víctima, también trasladada al centro privado, se encontraba en estado crítico ayer a última hora de la tarde. La tercera, una mujer británica de 23 años, ingresó en el servicio de Urgencias consciente y estable y recibió el alta pocos minutos después de las cuatro de la tarde, según apuntaron desde el hospital público. Es la única de las tres mujeres, que iban juntas, de la que han trascendido algunos datos. En el momento del accidente tampoco se sabía qué relación tenían entre sí, según informó en el lugar del suceso la concejala de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu.

Primera asistencia esperando a la ambulancia. / J. Serra

El conductor, un irlandés de 30 años, podría haber consumido gas de la risa poco antes del suceso, apunta el Ayuntamiento de Sant Josep.

Policías locales y socorristas de es Pouet

Los primeros en llegar al punto del accidente fueron agentes de la Policía Local de Sant Antoni, de la unidad de vigilancia de playas, que estaban de paisano en un dispositivo contra la venta ambulante. En seguida llegaron para atender a las mujeres heridas los socorristas de la playa de es Pouet, perteneciente a Sant Antoni. Poco después acudieron más patrullas de las policías de Sant Antoni y Sant Josep, que actuaron de forma coordinada. El accidente sucedió justo en el límite entre los dos municipios, según explicaron fuentes policiales: el atropello se produjo en el término de Sant Josep, pero el coche se detuvo en el de Sant Antoni.

También acudieron tres ambulancias del servicio de Emergencias 061, dos UVI Móvil y una de soporte vital básico, que atendieron a las mujeres antes de trasladarlas a un centro sanitario: las dos más graves fueron a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y la más leve, a Can Misses. Un vehículo de Grúas Ibiza acudió también a la zona para retirar el todoterreno una vez finalizadas las primeras pesquisas in situ.

El conductor, custodiado por varios agentes

Según explicaban testigos presenciales pocos instantes después del brutal accidente, desde el primer momento dos de las chicas parecían encontrarse en estado grave.

El conductor permaneció dentro del coche custodiado por varios agentes antes de salir a explicar a un policía su versión de los hechos. El vehículo, que no era de alquiler, quedó inmovilizado y una grúa se lo llevó para analizarlo en el marco de la investigación y conocer los detalles del atropello: estado del vehículo y la velocidad a la que iba, entre otros aspectos. Agentes de la Policía Local de Sant Antoni se encargaron de las mediciones de las marcas para hacer el atestado, pero es el cuerpo de Sant Josep el que se hará finalmente cargo del caso.

El todoterreno que atropelló a las jóvenes. / C. Martín

Los agentes cortaron el tráfico en la calle e interrogaron a los numerosos testigos para esclarecer los pormenores del suceso. También a los socorristas que atendieron a las víctimas.

El accidente levantó expectación en la zona; que en ese momento se encontraba llena de gente disfrutando de la playa o tomando algo en los establecimientos de la zona; donde el de ayer no es el primer atropello mortal de este verano.

Otro turista arrollado en mayo

A escasos 100 metros del punto del suceso falleció en mayo un hombre, un turista de Alicante que pasaba unos días en la isla. Al igual que las jóvenes, iba caminando por la acera cuando una furgoneta de una empresa lo arrolló. En este caso, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, se desplazó al lugar del accidente, al igual que Neus Mateu, para recibir información de primera mano de los agentes desplazados al lugar, donde se le practicaron al conductor las pruebas de alcoholemia y drogas.

La calle, muy transitada, permaneció cortada en ambos sentidos durante más de dos horas, mientras los policías realizaban las mediciones y recogían todos los datos y pruebas para elaborar las diligencias.