Un concejal de Valencia se enzarza en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada (Valencia), Martín Pérez Aranda (PSOE), intervino este sábado en torno a las cuatro de la madrugada en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena de las fiestas.

"Poner fin a una pelea"

Según ha confirmado el propio Martín Pérez a Levante-EMV, se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se ha había originado entre jóvenes" en una jornada que se celebraba la tradicional Noche del Embutido.

Lo cierto es que en el vídeo, el también marido de la alcaldesa del municipio, Amparo Orts, hace un corte de mangas a un grupo de jóvenes que le llaman "rojo" y seguidamente corean "Pedro Sánchez, hijo de puta", por lo que se lanza desde las tablas directamente a ellos, tal como se aprecia en las imágenes: "En ese instante me resbalé y los jóvenes me cogieron", aclaraba Pérez Aranda en una primera versión ofrecida al otro lado del teléfono. La seguridad del evento también acudió al encontronazo para disolverlo y uno de ellos acabó en calzoncillos tras varios empujones, tal y como ha confirmado el mismo edil.

Según testigos presenciales, no había ninguna pelea entre el público en el momento en el que se desencadenaron los hechos, únicamente cánticos contra el Presidente del Gobierno. Tal como relatan estas fuentes, la pelea se inicia cuando el concejal salta en actitud agresiva del escenario, como se puede observar en el vídeo.

Momento en el que retienen al concejal de Moncada, Martín Pérez Aranda, tras la pelea / Levante-EMV

"Experiencia como protección civil"

Martín Pérez ha apelado a su "experiencia como protección civil en grandes eventos como el Medusa Sunbeach para poner fin en las peleas". Antes de esto, el concejal de Seguridad Ciudadana ha apuntado que "varios de estos jóvenes se subieron al escenario y tuvimos que echarlos". Estos mismos jóvenes, según relata el edil, corearon esa noche "Pedro Sánchez, hijo de puta" y "Mazón, dimisión", por lo que señala que "no me gustan que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas".

También aclara que no hubo ningún herido ni tampoco ningún identificado por parte de la Policía Local de Moncada y solamente tuvo que ser antendido él mismo en la ambulancia a causa de los "raspones en las rodillas debido a la caída del escenario".

Antecedentes

No es la primera vez que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada se ve envuelto por la polémica. En mayo del año pasado, Martín Pérez Aranda fue agredido y sufrió contusiones en las extremidades y en la cabeza por retirar panfletos ofensivos contra el PSOE de Moncada. En 2022, también puso una denuncia contra un vecino de Moncada tras agredirle y amenazarle durante varias ocasiones en los últmo años.