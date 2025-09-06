Tres motoristas heridos en un accidente cerca del circuito de Montmeló

Tres motoristas han resultado heridos este sábado en un accidente en el que se han visto implicadas dos motos en las inmediaciones del circuito de Montmeló (Vallès Oriental), donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de MotoGP.

El accidente, según han informado a EFE fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT), se ha registrado este mediodía en el enlace entre la AP-7 y la C-17 en dirección al circuito, que se encuentra cerrado al tráfico por este siniestro.

Los heridos están siendo atendidos en estos momentos en el lugar del accidente por sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplazado un helicóptero a la zona.

También este mediodía se ha producido un accidente con tres turismos implicados en la carretera C-33 a su paso por Parets del Vallès, en sentido hacia la AP-7, la C-17 y el circuito, siniestro que ha obligado a cortar al tráfico un carril en la zona del accidente.

Las mismas fuentes han indicado que, a lo largo de la mañana, se han registrado cinco kilómetros de retención en la AP-7, entre Mollet y Montornès del Vallès (Vallès Oriental), en sentido Girona y en los accesos al circuito, así como dos kilómetros de caravana en la C-35 y otros dos en la C-17, en Parets (Vallès Oriental).

Tráfico ha habilitado esta mañana las medidas especiales de acceso al circuito con motivo del Gran Premio, al tiempo que ha pedido a los conductores que no utilicen en la zona los itinerarios marcados por los dispositivos GPS y que sigan las indicaciones de los agentes de tráfico.

Unos 500 mossos regulan los accesos al circuito

Unos 500 efectivos de los Mossos d’Esquadra participan en este dispositivo especial de tráfico, para el cual se prevé una asistencia al circuito de unos 85.000 espectadores. La celebración hasta mañana domingo del Gran Premio coincide con la movilidad habitual de los fines de semana.

En este primer fin de semana de septiembre se prevé que salgan 460.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona, mientras que se estima que mañana domingo regresen unos 260.000, lo que favorece la congestión en las carreteras próximas al circuito, la AP-7, la C-33 y la C-17.

Tráfico recomienda utilizar la autopista C-32 norte como alternativa a los posibles atascos que puedan producirse en la AP-7.

Además de las vías principales, Tráfico también había habilitado medidas especiales en la BP-5002 y en la BV-5003, en la zona de Montmeló, así como en la C-1415c y en la C-352, en la ronda sur de Granollers (Vallès Oriental). Finalmente, alrededor de las 13.30 horas, desde Trànsit han anunciado el regreso a la normalidad en la circulación de las principales vías de acceso al Circuit de Catalunya y han comunicado el "desmontaje de las medidas especiales de entrada al recinto".