Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

La Policía investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida

El varón herido acudió por sus propios medios hasta un centro de salud

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña, ayer.

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña, ayer. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Mérida
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional de Mérida ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que ayer fue herido por un disparo de bala un hombre de mediana edad, al parecer con una pistola, según han informado fuentes policiales a El Periódico Extremadura. También han asegurado que los agentes recibieron el aviso del suceso después de que el varón acudiera por sus propios medios hasta el centro de salud de San Luis, donde los sanitarios lo atendieron al presentar una lesión en su pierna. No se teme por su vida. Las mismas fuentes policiales han manifestado que "están abiertas todas las hipótesis".

Se desconoce los motivos en los que se produjo el incidente y la declaración del herido será importante para saber quién disparó contra la víctima. La policía trabaja en las causas, pero el hombre no ha prestado colaboración.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
  2. La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
  3. Moto GP, hoy en directo: horario, entrenamientos y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
  4. Platós, Wyoming y Pérez Reverte
  5. Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
  6. Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el Fiscal General: 'Es una anomalía democrática
  7. El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
  8. Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda

Miguel Tellado: "Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción, sino el cerebro"

Miguel Tellado: "Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción, sino el cerebro"

Alcaraz contra Sinner: una final apasionante con dos premios

Alcaraz contra Sinner: una final apasionante con dos premios

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

Evacuada una mujer a la Vall d'Hebron en estado crítico tras un choque frontal entre dos turismos en Alp

La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar

La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar

Anita, destrozada tras conocer que Montoya pensó en suicidarse: "Me da muchísima pena"

Anita, destrozada tras conocer que Montoya pensó en suicidarse: "Me da muchísima pena"

La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez

La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez

El momento en que Shakira "invoca" la lluvia en pleno concierto en Querétaro, México

El momento en que Shakira "invoca" la lluvia en pleno concierto en Querétaro, México

Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del rumbakalao, a los 47 años

Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del rumbakalao, a los 47 años