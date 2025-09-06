El detenido por la muerte de una mujer en Lloret se había dejado la cartera encima de una mesita en la escena del crimen

El hombre detenido por la muerte de una mujer en un apartamento turístico en Lloret de Mar (Selva) se había dejado la cartera encima de una mesita en la escena del crimen con tarjetas que lo identificaban, pero se llevó el móvil y la documentación de la víctima, según ha podido saber la ACN.

A la espera del resultado de la autopsia, la víctima tenía signos de agresión sexual y también de asfixia. Tenía una toalla sobre la cara y varios cortes no graves, con hematomas en la cara y dientes incisivos que se movían.

Al ser interrogado, el detenido reconoció que fue al apartamento con ella, pero no quiso responder cuando le preguntaron sobre lo que pasó en la escena del crimen. No respondía, se acogía a su derecho a no declarar o decía que no lo recordaba.

Els Mossos registraron el domicilio del detenido, de unos 35 años, y recogieron ropa y calzado con sangre, que se ha enviado a analizar. También lo llevaron al lugar de los hechos y buscaron entre la basura del contenedor que hay en la calle.

La empresa gestora del alojamiento turístico, situado en la calle Sant Bartomeu, fue quien avisó a la policía hacia las once y media de la mañana. Una trabajadora encontró a la mujer muerta, de unos 30 años, cuando revisaba el apartamento después de la salida de los huéspedes y llamó a la Policia Local, que puso los hechos en conocimiento de los Mossos.