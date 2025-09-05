Un joven mata presuntamente a su madre en Pontevedra y se arroja por la ventana de su vivienda

Una mujer de 61 años fue hallada muerta en la tarde de este viernes en un domicilio del centro de Vilagarcía de Arousa con signos de violencia. Según informa el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el presunto autor de los hechos habría sido su hijo, un joven de 22 años, que tras perpetrar el crimen se habría arrojado por la ventana, resultando herido grave. Tras el suceso fue trasladado con vida, pero en estado crítico al Hospital de O Salnés.

«El crimen ocurrió en torno a las 18.30 horas en un domicilio de la calle Duque de Rivas. El joven tiene 22 años y supuestamente atacó a su madre, de 61, que fue hallada muerta boca abajo y entre abundante sangre», explicó Losada quien aseguró que, «a continuación, el presunto homicida se precipitó desde la ventana del domicilio, en un tercer piso, sufriendo lesiones muy graves».

Custodiado, hospitalizado y estado crítico

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra también ha informado que presunto autor de los hechos «permanece ingresado, custodiado por la Policía Nacional, en el Hospital del Salnés en estado crítico». En cuanto a las investigaciones que se están llevando a cabo, aún en un estado muy inicial, «se puede apuntar, con toda la prudencia, que no parece que haya participación de más personas en este triste suceso», declaró Losada.

En las inmediaciones de la plaza de la Independencia, donde ocurrió el crimen, se hallan numerosos efectivos policiales y servicios de emergencias para determinar qué pudo haber ocurrido en el citado domicilio em las horas previas.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos, donde ya se investiga lo sucedido como un presunto caso de violencia doméstica.