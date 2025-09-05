El guardia civil detenido junto al tío de Márc Márquez pidió 30.000 euros al contrabandista asesinado en Rialb

El comandante de la Guardia Civil retirado que está en prisión en la cárcel de Lleida por su presunta relación con el asesinato del supuesto contrabandista Joan Coromina en La Baronia de Rialp (Lleida) habría pedido 30.000 euros a la víctima por ayudarle en una investigación de contrabando de tabaco en la que presuntamente estaba implicado.

Es, según fuentes jurídicas, una de las sospechas de los investigadores del crimen por el que este jueves ingresaron en prisión provisional sin fianza el comandante, el propietario de un taller mecánico de Lleida y un tío de los pilotos Marc y Àlex Marquez, vecino de Cervera, que había sido amigo y socio de la víctima en al menos un negocio inmobiliario.

Joan Coromina Estany, de 61 años, fue asesinado de un disparo en el pecho el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca de difícil accesibilidad de los bosques de la Baronía de Rialb.

La hipótesis de los investigadores es que 15 días antes, en un restaurante de Bell-lloc d'Urgell, el mando de la Guardia Civil, F.G.P., le dijo a la víctima que quería ayudarle ya que le estaban investigando y le reclamó el pago de 30.000 euros. El contrabandista rechazó la propuesta y se levantó de la mesa.

El comandante fue detenido como inductor de un delito de homicidio y autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y el tío de los pilotos, R.A.C., propietario de una joyería en Cervera, y el dueño de un taller mecánico en Lleida, N.G.B., como colaboradores necesarios.

El juez de Solsona, desplazado a la sede de la Audiencia Provincial de Lleida, acordó este jueves prisión sin fianza para los tres detenidos por su presunta relación con el crimen y, según fuentes judiciales, las defensas pidieron la libertad y el levantamiento del secreto del sumario.

Los tres se acogieron a su derecho a no declarar a las preguntas de la fiscalía y solo uno de ellos, el comandante de la Guardia Civil retirado, que fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil, contestó a las de su abogado.

El fallecido, el presunto contrabandista Joan Coromina Estany, tenía muchas conexiones con Andorra y fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando se encontraba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb, donde recibió un disparo en el corazón de un rifle a más de 100 metros de distancia.

Desde el principio se barajó la hipótesis de un asesinato por venganza por los presuntos negocios poco claros de Coromina, que se dedicó durante años al contrabando entre España y Andorra, aunque en los últimos tiempos centró su actividad en la compraventa inmobiliaria.