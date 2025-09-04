Caso abierto
Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar
¿Por qué el ADN del jersey de Helena Jubany da un vuelco al caso y abre la puerta a un juicio?
Tony di Marino
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (La Selva, Girona). Según ha informado este jueves la policía catalana, el aviso se ha recibido en torno a las 11:30 horas, cuando la Policía Local ha alertado del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio situado en el número 16 de la calle Sant Bartomeu.
Una patrulla de los Mossos se ha dirigido al lugar de los hechos y ha comprobado que había una persona muerta con signos de violencia en la vivienda.
Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de los Mossos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y localizar a su autor o autores.
La investigación está abierta y el juzgado de Instrucción de Blanes que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.
