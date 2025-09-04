Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de un quinto piso en Sevilla

Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de la menor

Una ambulancia de emergencias, en una imagen de archivo.

Una ambulancia de emergencias, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Sevilla
Una niña de 11 años murió la noche de este miércoles después de caerse desde la terraza de una vivienda en la calle Montería de Sevilla, según han indicado a EFE fuentes del 112.

El aviso llegó a la sala del 112 sobre las 22:30 horas y en él un ciudadano alertaba de una persona precipitada desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron dotaciones de bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Al llegar hasta el lugar del siniestro, los intervinientes constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero nada pudieron hacer por recuperarle el pulso, así que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Nueva fórmula contra la obesidad: en lugar de disminuir el apetito, activar proteínas que fomentan el gasto energético

Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de un quinto piso en Sevilla

Empleados del funicular accidentado en Lisboa ya habían denunciado su mal estado, según los sindicatos

La remodelación de la residencia para mayores de la Gatassa de Mataró comenzará el 15 de septiembre

Osaka renace ante Muchova y se mete en las semifinales del US Open

El abogado general de la UE propone rechazar el recurso de Puigdemont sobre su inmunidad

Vacaciones baratas en septiembre: caen los precios de los vuelos a estos destinos

Una avería en el Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París

