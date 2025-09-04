Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunitat Valenciana

Un fallecido en un nuevo tiroteo en Valencia

Los dos autores de los disparos se han dado a la fuga a bordo de un vehículo

Herido de gravedad un hombre en otro tiroteo en Xirivella

Herido de gravedad un hombre en otro tiroteo en Xirivella / Redacción

Abraham Pérez

Xirivella
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo tiroteo, el tercero en menos de diez días, ha dejado a un fallecido por el impacto de las balas en el municipio de Xirivella, en Valencia.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente un equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona, cuyos agentes han prestado las primeras asistencias al herido, cuya edad de momento no ha trascendido.

Despliegue policial y de ambulancias en la zona donde se ha registrado el tiroteo

Despliegue policial y de ambulancias en la zona donde se ha registrado el tiroteo / Abraham Pérez

Según ha podido saber este diario, se trataría de un varón de unos 30-40 años de edad que habría quedado inconsciente en la calle y que, finalmente, ha fallecido dada la gravedad de las heridas. Varias patrullas de la Policía Nacional han acudido inmediatamente a la zona y los agentes buscan al autor de los disparos, quien se habría dado a la fuga a bordo de un vehículo. Hasta el lugar del tiroteo han acudido siete patrullas de la Policía Nacional, un Soporte Vital Básico y un SAMU. También ha llegado ya un vehículo del Instituto de Medicina Legal, preparado para proceder al levantamiento de cadáver en el momento que dé el visto bueno la comitiva judicial.

El tiroteo se ha producido a escasos metros del barracó Jove que se ha instalado con motivo de las fiestas patronales que celebra estos días la localidad, concretamente en la esquina entre la Plaza Gerardo Garcés con la Avenida Constitución.

Noticias relacionadas y más

Especialistas de la Unidad Científica de la Policía Nacional están realizando una inspección ocular de la zona en busca de vestigios de autor o autores de este homicidio. Según los primeros datos, se trataría de dos hombres que han comenzado a disparar a bocajarro contra la víctima y, tras consumar el crimen, se han fugado a bordo de un coche gris. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y está procediendo a la revisión de las cámaras de seguridad del municipio

TEMAS

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
  3. Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
  4. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  5. José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
  6. Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
  7. Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo
  8. Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros

El PSOE exige al PP que "salga y diga que está a favor de los puteros"

El PSOE exige al PP que "salga y diga que está a favor de los puteros"

Estas son las actividades que recomienda una profesora para trabajar la escritura con los más pequeños

Estas son las actividades que recomienda una profesora para trabajar la escritura con los más pequeños

El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado

El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado

Un exmagistrado del TS se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

Un exmagistrado del TS se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

Catalunya invierte 417 menos por estudiante que la media española, pese a tener aulas más complejas

Catalunya invierte 417 menos por estudiante que la media española, pese a tener aulas más complejas

Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer

Antonia San Juan lanza su comunicado más emotivo para anunciar que tiene cáncer

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

DIRECTO UCRANIA | Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania "en cualquier formato"

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua

Guerra en Gaza, en directo: Hamás se muestra dispuesto a entregar a "todos" los rehenes y recuerda sus cesiones para una tregua