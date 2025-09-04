Un fallecido en un nuevo tiroteo en Valencia

Un nuevo tiroteo, el tercero en menos de diez días, ha dejado a un fallecido por el impacto de las balas en el municipio de Xirivella, en Valencia.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente un equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona, cuyos agentes han prestado las primeras asistencias al herido, cuya edad de momento no ha trascendido.

Despliegue policial y de ambulancias en la zona donde se ha registrado el tiroteo / Abraham Pérez

Según ha podido saber este diario, se trataría de un varón de unos 30-40 años de edad que habría quedado inconsciente en la calle y que, finalmente, ha fallecido dada la gravedad de las heridas. Varias patrullas de la Policía Nacional han acudido inmediatamente a la zona y los agentes buscan al autor de los disparos, quien se habría dado a la fuga a bordo de un vehículo. Hasta el lugar del tiroteo han acudido siete patrullas de la Policía Nacional, un Soporte Vital Básico y un SAMU. También ha llegado ya un vehículo del Instituto de Medicina Legal, preparado para proceder al levantamiento de cadáver en el momento que dé el visto bueno la comitiva judicial.

El tiroteo se ha producido a escasos metros del barracó Jove que se ha instalado con motivo de las fiestas patronales que celebra estos días la localidad, concretamente en la esquina entre la Plaza Gerardo Garcés con la Avenida Constitución.

Especialistas de la Unidad Científica de la Policía Nacional están realizando una inspección ocular de la zona en busca de vestigios de autor o autores de este homicidio. Según los primeros datos, se trataría de dos hombres que han comenzado a disparar a bocajarro contra la víctima y, tras consumar el crimen, se han fugado a bordo de un coche gris. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y está procediendo a la revisión de las cámaras de seguridad del municipio