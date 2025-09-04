Alerta en Valencia por una oleada de robos en viviendas

La oleada de robos que desde hace varias semanas se lleva produciendo en viviendas de Mislata (Valencia) ha provocado un tsunami de miedo e indignación entre los vecinos de este municipio de l'Horta Sud, quienes observan con impotencia como las casas de sus allegados o incluso las suyas propias están siendo asaltadas y desvalijadas por lo que aparenta ser una banda de ladrones que, parece ser, ha encontrado en esta localidad el punto perfecto para hacer su particular agosto, valga la redundancia.

La Policía Local de Mislata es consciente de la situación y así lo confirman fuentes municipales, por lo que están colaborando estrechamente con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar con la identidad del autor o autores de estos robos de los que evitan dar cifras, aunque admiten que son "bastantes". Más de un centenar, según ha podido recopilar este diario, por lo que la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer estos hechos tras tener constancia de algunos casos que ya han sido denunciados.

Además, ha reforzado la presencia policial nocturna y los controles de vigilancia para disuadir a los ladrones, quienes en las últimas semanas han estado actuando por todos los puntos de la localidad, según comentan los vecinos. Así con todo, atribuyen el cúmulo de denuncias en el mes de agosto al final de las vacaciones, coincidiendo con que mucha gente vuelve a su casa y se encuentra con que la han asaltado.

No tocar nada y llamar al 091

Descartan también la hipótesis de que se trate de una única banda de asaltantes, como hace sospechar los distintos métodos de actuación que están empleando los cacos, según los testimonios de los afectados que están acudiendo a la comisaría a denunciar. Una de las más recurrentes está siendo la 'técnica de los testigos'. Esta consiste en la colocación de pequeños trozos de plástico o hilos de silicona entre el marco y la puerta, que actúan como chivatos.

Si pasados unos días estas marcas continúan en su sitio, los ladrones pueden conocer que en ese plazo no ha habido movimiento de gente, indicándoles que están ante una vivienda potencialmente vacía, y en consecuencia, ante un objetivo fácil. Si se detectan estas marcas en casa "no toques nada y llama al 091". Así lo recomienda la policía en la última campaña de prevención que, como cada año, publica en sus redes sociales para alertar a la población. De hecho, alertan que este es uno de los métodos más empleados, pero no el único.

El caso 154

Así lo confirma Lola, nombre ficticio de la hija de una de las afectadas que prefiere omitir su identidad y que asegura que los agentes le dijeron que el suyo era el caso 154. En el caso de su madre, los ladrones entraron con una especie de llave maestra que les permite abrir puertas con relativa facilidad, según le explicaron los agentes. La mujer no fue consciente de que le habían robado hasta la mañana del 19 de agosto, cuando volvió del pueblo, donde estaba veraneando, para acudir a una cita médica. Al abrir la cerradura le llamó la atención que la llave solo dio una vuelta, aunque no llegó a hacerle mucho caso porque pensaba que su hija, que suele acudir a regar las plantas en su ausencia, habría cerrado mal.

Ya en el interior se encontró unas tijeras tiradas por el suelo de una habitación, algo que también atribuyó a un despiste de Lola. Las alarmas llegaron cuando al entrar en otra de las habitaciones se encontró una pequeña caja fuerte en la que guardaba objetos de valor tirada en uno de los sillones. La confirmación final le vino cuando en otra de las estancias de la casa había varios objetos tirados, lo mismo que pasaba en su habitación. "Fueron al grano. Se llevaron joyas de oro y algunas perlas que tenía mi madre y que le habían regalado a lo largo de su vida. También una colección de monedas antiguas de mi padre y las cosas que sabían que tienen valor, porque el resto estaba sin tocar", lamenta la mujer.

"Lo peor es el miedo que se pasa"

Tras denunciar los hechos ante la Policía Nacional, agentes de la división Científica acudieron a la vivienda para realizar una inspección ocular en busca de posibles vestigios del autor o autores. "La policía nos dijo que los ladrones actuaron con detectores de metales, algo que me cuadra porque fueron al grano. De hecho, la colección de billetes antiguos de mi padre ni la tocaron. Tampoco el dinero que mi madre tenía guardado en el bolsillo de una chaqueta. Se nota que es gente preparada que sabe lo que está haciendo", agrega la mujer mientras afirma que a otra vecina de su edificio también le entraron a robar "no sabemos si antes o ese mismo día".

Es por ello que hace un llamamiento a las autoridades para que refuercen la presencia policial ante la sensación de inseguridad que se está apoderando de los vecinos. Más allá de la pérdida de los objetos personales valorados en varios miles de euros, para la mujer "lo peor de todo es el mal sabor de boca que se queda y el miedo que se pasa".