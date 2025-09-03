El tío de Marc Márquez detenido por un caso de asesinato pasará este jueves a disposición judicial en Lleida

Los tres detenidos por el asesinato del contrabandista Joan Coromina Estany en 2022 en Baronia de Rialb (la Noguera) pasarán este jueves a disposición judicial en la Audiencia Provincial de Lleida. Así lo han confirmado los Mossos al día siguiente de la detención de estas tres personas como presuntos responsables del crimen, entre los que se encuentran un tío de los pilotos de motociclismo Marc y Álex Márquez, un comandante de la Guardia Civil y el responsable de un taller mecánico en Lleida.

La investigación del caso, que se instruye en el juzgado de Solsona teniendo en cuenta que el municipio donde tuvo lugar el crimen pertenece a su partido judicial, ha permitido recopilar suficientes pistas para detener a estas tres personas como presuntas implicadas en en el asesinato. El familiar de Marc Márquez, vecino de Cervera (Lleida), era considerado como la persona más cercana a la víctima de los tres detenidos, según 'El Mundo'.

El asesinato tuvo lugar en 2022 en un terreno rural de Baronia de Rialb, donde Coromina se encontraba paseando cuando fue abatido presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo.

Desde el primer momento, la policía valoró la posibilidad de que se tratara de una venganza o de un caso relacionado con las maniobras empresariales de Coromina, que movía grandes cantidades de dinero y a quien las autoridades policiales tenían desde hacía tiempo en el punto de mira por sus actividades ilegales con el contrabando en Andorra.