Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Los Mossos paran a un conductor en un control de la C-16 y le encuentran 35 kg de marihuana en el maletero y 300 € en efectivo

Imagen de los 35 kilos de marihuana interceptados por los Mossos d'Esquadra en Berga (Barcelona).

Imagen de los 35 kilos de marihuana interceptados por los Mossos d'Esquadra en Berga (Barcelona). / MOSSOS

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Berga (Barcelona) el conductor de un vehículo que llevaba 35 kilos de cogollos de marihuana en el maletero.

Así lo han informado los Mossos en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este miércoles.

La detención se ha producido en un control policial en la C-16, donde también le han encontrado 300 euros en efectivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
  4. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  5. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  6. Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
  7. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  8. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos

Los Mossos paran a un conductor en un control de la C-16 y le encuentran 35 kg de marihuana en el maletero y 300 € en efectivo

Los Mossos paran a un conductor en un control de la C-16 y le encuentran 35 kg de marihuana en el maletero y 300 € en efectivo

Albares, sobre el hundimiento de EEUU de una narcolancha venezolana: “Nosotros usamos métodos policiales, no militares"

Albares, sobre el hundimiento de EEUU de una narcolancha venezolana: “Nosotros usamos métodos policiales, no militares"

Cierran una decena de bares y restaurantes de la Costa Brava tras el suicidio del propietario

Cierran una decena de bares y restaurantes de la Costa Brava tras el suicidio del propietario

Más de 1.800 puntos de recarga eléctrica: Telpark y Zunder integran sus redes en España

Más de 1.800 puntos de recarga eléctrica: Telpark y Zunder integran sus redes en España

Inglaterra prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

Inglaterra prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

El 83% de alumnos carga a diario una mochila con un peso excesivo, superior al 10% de su peso

El 83% de alumnos carga a diario una mochila con un peso excesivo, superior al 10% de su peso

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza