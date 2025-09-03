Investigación
Los Mossos paran a un conductor en un control de la C-16 y le encuentran 35 kg de marihuana en el maletero y 300 € en efectivo
EP
BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Berga (Barcelona) el conductor de un vehículo que llevaba 35 kilos de cogollos de marihuana en el maletero.
Así lo han informado los Mossos en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este miércoles.
La detención se ha producido en un control policial en la C-16, donde también le han encontrado 300 euros en efectivo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos