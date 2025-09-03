Los Mossos paran a un conductor en un control de la C-16 y le encuentran 35 kg de marihuana en el maletero y 300 € en efectivo

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Berga (Barcelona) el conductor de un vehículo que llevaba 35 kilos de cogollos de marihuana en el maletero.

Así lo han informado los Mossos en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este miércoles.

La detención se ha producido en un control policial en la C-16, donde también le han encontrado 300 euros en efectivo.