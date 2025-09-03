Dos agentes heridos
Detenido tras huir de un control en Barcelona y lanzar una maleta con 40 kilos de hachís por la ventana
Detenido en Berga un conductor con 35 kg de marihuana en el maletero
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Los Mossos d’Esquadra detuvieron la madrugada de este miércoles al conductor de una furgoneta que se había dado a la fuga de un control en la plaza de Alfons Comín, en Barcelona, y que lanzó por la ventana una maleta con 40 kilos de hachís durante la huida, que terminó con los agentes de un coche camuflado heridos leves.
El hombre desobedeció a los policías que le ordenaban detenerse en el control, hacia las 2 de la madrugada, y huyó por la Ronda de Dalt en dirección a la C-58 hacia Sabadell. En la Ronda d’Europa de esta ciudad, chocó contra un vehículo de paisano y los agentes que iban dentro resultaron heridos.
El detenido, de 21 años, carecía de permiso de conducir y tenía en vigor dos órdenes de detención por delitos contra la seguridad vial.
Los Mossos le atribuyen varios delitos: contra la salud pública, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y conducir sin haber obtenido nunca el carné. La maleta llena de droga fue localizada en una salida de la C-58.
En el dispositivo participaron agentes de paisano de los distritos de Horta y Gràcia, patrullas de Sabadell y el mando de la Región Metropolitana Norte.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos