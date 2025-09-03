Detenido tras huir de un control en Barcelona y lanzar una maleta con 40 kilos de hachís por la ventana

Los Mossos d’Esquadra detuvieron la madrugada de este miércoles al conductor de una furgoneta que se había dado a la fuga de un control en la plaza de Alfons Comín, en Barcelona, y que lanzó por la ventana una maleta con 40 kilos de hachís durante la huida, que terminó con los agentes de un coche camuflado heridos leves.

El hombre desobedeció a los policías que le ordenaban detenerse en el control, hacia las 2 de la madrugada, y huyó por la Ronda de Dalt en dirección a la C-58 hacia Sabadell. En la Ronda d’Europa de esta ciudad, chocó contra un vehículo de paisano y los agentes que iban dentro resultaron heridos.

El detenido, de 21 años, carecía de permiso de conducir y tenía en vigor dos órdenes de detención por delitos contra la seguridad vial.

Los Mossos le atribuyen varios delitos: contra la salud pública, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y conducir sin haber obtenido nunca el carné. La maleta llena de droga fue localizada en una salida de la C-58.

En el dispositivo participaron agentes de paisano de los distritos de Horta y Gràcia, patrullas de Sabadell y el mando de la Región Metropolitana Norte.