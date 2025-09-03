Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos agentes heridos

Detenido tras huir de un control en Barcelona y lanzar una maleta con 40 kilos de hachís por la ventana

Detenido en Berga un conductor con 35 kg de marihuana en el maletero

La maleta con 40 kilos de marihuana que el conductor lanzó por la ventana.

La maleta con 40 kilos de marihuana que el conductor lanzó por la ventana. / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Los Mossos d’Esquadra detuvieron la madrugada de este miércoles al conductor de una furgoneta que se había dado a la fuga de un control en la plaza de Alfons Comín, en Barcelona, y que lanzó por la ventana una maleta con 40 kilos de hachís durante la huida, que terminó con los agentes de un coche camuflado heridos leves.

El hombre desobedeció a los policías que le ordenaban detenerse en el control, hacia las 2 de la madrugada, y huyó por la Ronda de Dalt en dirección a la C-58 hacia Sabadell. En la Ronda d’Europa de esta ciudad, chocó contra un vehículo de paisano y los agentes que iban dentro resultaron heridos.

El detenido, de 21 años, carecía de permiso de conducir y tenía en vigor dos órdenes de detención por delitos contra la seguridad vial.

Los Mossos le atribuyen varios delitos: contra la salud pública, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y conducir sin haber obtenido nunca el carné. La maleta llena de droga fue localizada en una salida de la C-58.

En el dispositivo participaron agentes de paisano de los distritos de Horta y Gràcia, patrullas de Sabadell y el mando de la Región Metropolitana Norte.

