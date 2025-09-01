Un hospital gallego moviliza a los bomberos para sacarle el anillo a un paciente de 30 años

Los Bomberos del parque de Esturáns fueron movilizados este viernes a raíz de una alerta recibida por parte del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Médicos de Urgencias les llamaron para sacar un anillo a un joven de unos 30 años, al que se le había hinchado el dedo, y los galenos no eran capaces de sacárselo.

Miembros de la estación viguesa acudieron al centro hospitalario y consiguieron retirarle la joya, utilizando una herramienta específica para casos similares. Se trata de una mini radial con la que, ayudados con suero para calmar la zona, le cortaron el anillo.

Según comentan, este tipo de intervenciones se dan de vez en cuando. No es la primera vez que tienen que acudir al hospital para realizar esta extracción, o incluso se dan casos de padres que acuden directamente al parque por algún anillo que se resiste en salir del dedo de un menor.