Sucesos
Un hospital gallego moviliza a los bomberos para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
Tuvieron que cortar el aro con una mini radial, una herramienta específica para estos casos
Ni el de Taylor Swift ni el de Georgina: el anillo de compromiso más buscado es este y sabemos su precio
M. F.
Los Bomberos del parque de Esturáns fueron movilizados este viernes a raíz de una alerta recibida por parte del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Médicos de Urgencias les llamaron para sacar un anillo a un joven de unos 30 años, al que se le había hinchado el dedo, y los galenos no eran capaces de sacárselo.
Miembros de la estación viguesa acudieron al centro hospitalario y consiguieron retirarle la joya, utilizando una herramienta específica para casos similares. Se trata de una mini radial con la que, ayudados con suero para calmar la zona, le cortaron el anillo.
Según comentan, este tipo de intervenciones se dan de vez en cuando. No es la primera vez que tienen que acudir al hospital para realizar esta extracción, o incluso se dan casos de padres que acuden directamente al parque por algún anillo que se resiste en salir del dedo de un menor.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- El Peliculón' lidera la noche y La 2 supera a Cuatro y laSexta con el homenaje a Verónica Echegui
- Supervivientes All Stars': lista completa de concursantes confirmados y fecha de estreno del reality
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus