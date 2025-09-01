Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena

Dos años y medio de cárcel para un maltratador reincidente: "Voy a hacerle daño a tu familia, te voy a matar, no vamos a dejarlo, antes muerta"

Un juzgado de Palma condena a un joven por realizar continuas llamadas a su expareja y enviar mensajes amenazantes a ella y a sus familiares

"Te voy a dejar como un colador, mira lo que tengo", indicó el acusado por WhatsApp, y adjuntó una imagen de un arma, un cargador y balas

El joven maltratador reincidente, que está preso, fue condenado por un juzgado de lo penal de Palma.

El joven maltratador reincidente, que está preso, fue condenado por un juzgado de lo penal de Palma. / B. Ramon / B.RAMON

B. Palau

Palma
Voy a hacerle daño a tu familia, te voy a matar, no vamos a dejarlo, antes muerta, si conoces a alguien voy a ir también a por esa persona, le voy a joder el coche a tu madre, te lo juro, se lo voy a joder para que tu aprendas a cogerme la llamada cuando yo te llame”. Un joven maltratador reincidente tenía completamente atemorizada a su expareja y sus allegados en la isla con continuas llamadas telefónicas y mensajes amenazantes a finales de 2024. No podía soportar que la relación sentimental entre ambos se hubiera roto.

Pese a tener vigente una orden judicial desde el 7 de noviembre de 2024 que le prohibía aproximarse y comunicarse con su anterior compañera sentimental, la madre de esta y su abuela, el acusado se puso en contacto con la víctima en multitud de ocasiones. Incluso, se acercó a ella en dos ocasiones, en diciembre de 2024, ocultando su rostro con un pasamontañas. Llegó a advertir a un familiar: “Esta Navidad va a ser de luto”.

Y, a la anterior pareja de la perjudicada, le envió un WhatsApp en el que le decía: “En el momento en que tu y yo nos veamos, te voy a dejar como un colador, mira lo que tengo” y adjuntó una fotografía de un arma, un cargador y varias balas. “Anda con los ojos bien abiertos, que te estamos dando seguimiento altamente”, agregó.

La Policía calificó el caso de violencia de género como de riesgo extremo y dio una protección total a la mujer hasta que a mediados de diciembre de 2024 el sospechoso fue detenido e ingresó en prisión.

Este verano, un juzgado de lo penal de Palma ha condenado al encausado a dos años y medio de cárcel y 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad por una retahíla de hechos: dos delitos continuados de quebrantamiento de medida cautelar con la circunstancia agravante de reincidencia, dos delitos de coacciones y otros dos de amenazas.

La magistrada, además, le ha impuesto la prohibición de acercarse a la perjudicada y comunicarse con ella por un periodo de nueve años, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años. El maltratador, que reconoció los hechos y se conformó con las penas que pedía la fiscalía y la acusación particular durante la vista oral, continúa encarcelado.

Condenas anteriores

Según se declara probado en la sentencia, el acusado, de origen dominicano, cuenta con condenas anteriores por lesiones y por quebrantamiento de condena, así como otros delitos.

El joven sabía que tenía una orden de un juzgado de Palma que le prohibía aproximarse y comunicarse con su expareja, la madre de esta y su abuela. Pese a ello, se puso en contacto con ellas y las amedrentó, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental.

En noviembre y diciembre de 2024 no dejó de enviar mensajes amenazantes a la víctima, al tiempo que también le declaraba su amor: “Quiero que sepas que aunque esté lejos de ti yo te amo y te amo con locura; ya gracias a Dios pude salir de Mallorca pero mi mente aún no está tranquila, yo te extraño mucho, te amo…”.

A través de un perfil de Internet, indicó: “Todo lo que has hecho lo vas a tener que pagar algún día; eres una traidora”.

También amenazó a la madre de su expareja con mensajes de WhatsApp: “Te voy a dar 24 horas para que tu me des mis cosas y mi ordenador, si no las medidas que yo tomaré serán muy fuertes”, “te tengo vigilada porque muy bien que tu acompañas a tu hija junto con tu novio a llevar al niño a la escuela”, “vas a tener un gran problema, no respondo de lo que vaya a pasar”, “si no he hecho nada estos días es porque me lo estoy pensando”.

El 17 de noviembre de 2024, el encausado llamó en once ocasiones a la víctima desde un número oculto a primeras horas de la mañana. Ella no respondió.

Días más tarde, de nuevo amedrentó a la madre de su expareja con causar desperfectos a su coche. Le dijo que lo que “le ha pasado a su coche hoy es una pequeña parte de las cosas que vienen de ahora en adelante”. También le exigió que le dijera a su hija que se comunicara con él porque si no “a partir de hoy su casa, su coche y todo lo que tenga que ver con ella y su marido se lo vamos a quemar todo”.

Una antigua pareja de la víctima también recibió amenazas, haciendo referencia al hijo menor que ambos tienen en común: “Este te lo voy a matar tranquilo, no te preocupes que yo te voy a matar el chamaquito ese que tu tienes para que vaya a ser la compañía de tu hermano para el cielo”.

Tras acercarse a la perjudicada dos veces tapándose la cara con un pasamontañas, volvió a enviarle mensajes intimidantes: “No eres capaz ni de hablar conmigo, yo sé que tu me amas, voy a planear algo grande, voy a dar contigo así sea lo último que haga en mi vida, te gusta que le haga maldad a tu familia, eso te gusta a ti, quieres que haga una desgracia para que te des cuenta de que te quiero”.

Antes de ser arrestado, volvió a contactar con ella y le dijo a través de mensajes: “La Policía no va a estar todo el tiempo ahí para cuidarte, escóndete bien, te voy a localizar tarde o temprano, te ves con otros hombres, ahora coge este mensaje y enséñaselo a la Policía, que en vez de hablar las cosas conmigo, lo que haces es echar leña al fuego”.

