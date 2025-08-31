Sucesos
Detenido un joven de 22 años por conducir ebrio y contra dirección por la A-2 en Lleida
El vehículo no tenía seguro y una ITV desfavorable desde el 2022
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Alcarràs (Lleida) a un joven de 22 años por conducir ebrio y en contra dirección por la autovía A-2, y que además lo hacía con una ITV desfavorable desde el 2022 y sin que el vehículo tuviera seguro.
Según informan este domingo los Mossos d'Esquadra, el joven detenido está acusado de dos delitos contra la seguridad viaria, y ha sido denunciado también por las irregularidades detectadas en el vehículo.
Los hechos ocurrieron ayer poco antes de las nueve de la mañana, cuando varios usuarios de la A-2 alertaron al teléfono de emergencias 112 de que un vehículo de color negro circulaba en contra dirección por esta autovía, cerca de Alcarràs.
En concreto, el joven circulaba en dirección a Lleida, pero la hacía por el carril contrario, el que se dirige a Fraga (Aragón).
Una patrulla de los Mossos que se encontraba en la zona localizó poco después al vehículo negro, que se hallaba parado y maniobrando erráticamente por la mediana a la altura de la salida de Alcarràs por la L-800.
Los agentes interceptaron y detuvieron al turismo, en el cual viajaban tres hombres, todos con evidentes síntomas de embriaguez, incluido el conductor del mismo.
La policía sometió al conductor a una prueba de alcoholemia, que dio positivo con una tasa de 0,86 mg/l, detuvo al joven e immovilizó el vehículo.
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar