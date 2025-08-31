Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido un joven de 22 años por conducir ebrio y contra dirección por la A-2 en Lleida

El vehículo no tenía seguro y una ITV desfavorable desde el 2022

Vehículo de los Mossos d'Esquadra

Vehículo de los Mossos d'Esquadra / Europa Press

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Alcarràs (Lleida) a un joven de 22 años por conducir ebrio y en contra dirección por la autovía A-2, y que además lo hacía con una ITV desfavorable desde el 2022 y sin que el vehículo tuviera seguro.

Según informan este domingo los Mossos d'Esquadra, el joven detenido está acusado de dos delitos contra la seguridad viaria, y ha sido denunciado también por las irregularidades detectadas en el vehículo.

Los hechos ocurrieron ayer poco antes de las nueve de la mañana, cuando varios usuarios de la A-2 alertaron al teléfono de emergencias 112 de que un vehículo de color negro circulaba en contra dirección por esta autovía, cerca de Alcarràs.

En concreto, el joven circulaba en dirección a Lleida, pero la hacía por el carril contrario, el que se dirige a Fraga (Aragón).

Una patrulla de los Mossos que se encontraba en la zona localizó poco después al vehículo negro, que se hallaba parado y maniobrando erráticamente por la mediana a la altura de la salida de Alcarràs por la L-800.

Los agentes interceptaron y detuvieron al turismo, en el cual viajaban tres hombres, todos con evidentes síntomas de embriaguez, incluido el conductor del mismo.

La policía sometió al conductor a una prueba de alcoholemia, que dio positivo con una tasa de 0,86 mg/l, detuvo al joven e immovilizó el vehículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
  3. De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
  4. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  5. El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
  6. El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  8. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar

Rescatan a una mujer de 75 años que se había perdido en los montes de Zuera

Rescatan a una mujer de 75 años que se había perdido en los montes de Zuera

Directo | Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada

Directo | Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada

Irlanda se lleva el triunfo ante unas 'Leonas' que exhibieron músculo en delantera

Irlanda se lleva el triunfo ante unas 'Leonas' que exhibieron músculo en delantera

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Estas son las actividades que recomienda una profesora para trabajar la escritura con los más pequeños

Estas son las actividades que recomienda una profesora para trabajar la escritura con los más pequeños

Detenido un joven de 22 años por conducir ebrio y contra dirección por la A-2 en Lleida

Detenido un joven de 22 años por conducir ebrio y contra dirección por la A-2 en Lleida

Directo | La operación retorno coincidirá este domingo con un aviso amarillo por lluvias en Catalunya

Directo | La operación retorno coincidirá este domingo con un aviso amarillo por lluvias en Catalunya

Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrusia

Von der Leyen defiende una "Ucrania bien armada" durante su viaje a la frontera polaca con Bielorrusia