20ª víctima mortal
Muere ahogada una mujer de 59 años en la playa Mas Mel de Calafell
Una vecina de Barcelona ha fallecido este sábado tras sentirse mal en el agua, pese a haber sido auxiliada hasta la arena
2025, el año con más ahogamientos de la última década: los expertos nos dan los mejores consejos para evitarlo
Una mujer de 59 años, vecina de Barcelona, ha muerto este sábado por la mañana ahogada en la playa Mas Mel de Calafell, en el Baix Penedès. El aviso al servicio de emergencias 112 lo dieron los socorristas de la playa a las 11:45 horas. La mujer se sintió mal dentro del agua y, aunque su hija consiguió sacarla hasta la arena y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, los esfuerzos fueron en vano y finalmente falleció.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó tres unidades terrestres, pero no pudo reanimar a la víctima. Esta es la vigésima víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano.
Además del SEM, hasta el lugar de los hechos llegó en primer lugar la Policía Local y, posteriormente, patrullas de los Mossos d’Esquadra, que comunicaron el fallecimiento a la familia.
Desde Protección Civil de la Generalitat se recuerda la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores este verano. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o llamar al teléfono 112 para facilitar su rápida actuación.
