El conductor de un accidente con dos muertos en Vilanova i la Geltrú, investigado por ir drogado

El conductor de la furgoneta implicada en un choque frontal con un turismo en Vilanova i la Geltrú (Garraf) en el que dos personas han perdido la vida está siendo investigado por conducir bajo los efectos de las drogas, según han informado esta mañana los Mossos d'Esquadra.

Las dos víctimas murieron ayer viernes en una colisión en la carretera C-15z a su paso por dicho municipio, lo que eleva a 97 las personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año, ha informado este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos han comunicado que el conductor de la furgoneta está investigado por dos homicidios por imprudencia grave al conducir bajo los efectos de las drogas, y por tres delitos de lesiones.

La policía autonómica recibió a las 20.52 horas del viernes el aviso del accidente ocurrido en el punto kilométrico 3,3 de la C-15z cuando una furgoneta y un turismo chocaron.

A consecuencia del accidente, murió el conductor del turismo, P. H. T., de 28 años y vecino de Canyelles (Garraf), así como la pasajera de la furgoneta que viajaba delante, YA. P .F., una mujer de 41 años y también vecina de Canyelles.

Gran operativo

Además, una tercera persona resultó herida de gravedad y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la trasladaron al hospital de Bellvitge.

Otras tres personas heridas de carácter menos grave fueron trasladadas al hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, y otra persona resulto ilesa.

Para la asistencia en este accidente, los Mossos activaron cuatro patrullas, los Bomberos de la Generalitat cuatro dotaciones y el SEM envió ocho unidades y el servicio de soporte psicológico.

En Catalunya, el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) está a disposición de familiares y afectados por siniestros viarios los 365 días del año a través del teléfono gratuito 900 100 268 y la web victimestransit.gencat.cat.

A través de estos servicios, el SIAVT ofrece apoyo psicológico, orientación e información sobre los trámites, los recursos existentes y los derechos que les reconoce la legislación