Dos personas mueren en un choque frontal en Vilanova i la Geltrú

Dos personas perdieron ayer la vida en un choque frontal en la carretera C-15z a su paso por Vilanova i la Geltrú (Barcelona), lo que eleva a 97 las personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año, ha informado este sábado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Los Mossos d'Esquadra recibieron a las 20:52 horas el aviso del accidente ocurrido en el punto kilométrico 3,3 de la C-15z cuando, por causas que se investigan, una furgoneta y un turismo chocaron frontalmente.

A consecuencia del accidente, murió el conductor del turismo, P.H.T., de 28 años y vecino de Canyelles (Barcelona), así como la pasajera de la furgoneta que viajaba delante, YA.P.F., una mujer de 41 años y también vecina de Canyelles.

Además, una tercera persona resultó herida de gravedad y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la trasladaron al hospital de Bellvitge.

Otras tres personas heridas de carácter menos grave fueron trasladadas al hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), y otra persona resulto ilesa.

Para la asistencia en este accidente, los Mossos activaron cuatro patrullas, los Bomberos de la Generalitat cuatro dotaciones y el SEM envió ocho unidades y el servicio de soporte psicológico.

En Catalunya, el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) está a disposición de familiares y afectados por siniestros viarios los 365 días del año a través del teléfono gratuito 900 100 268 y la web victimestransit.gencat.cat.

A través de estos servicios, el SIAVT ofrece apoyo psicológico, orientación e información sobre los trámites, los recursos existentes y los derechos que les reconoce la legislación.