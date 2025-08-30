Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación de la Guardia Civil

Asalto a una mujer en su casa de Tenerife: ya ha caído uno de los supuestos autores

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

La Guardia Civil detiene a uno de los autores del asalto a una mujer en su casa en Tenerife

IGAT

Redacción

Sonó el timbre de su casa, fue a ver quién llamaba y no era un vecino sino dos ladrones que atracaron la vivienda. Uno de ellos la agarró con fuerza y la tiró al suelo para inmovilizarla; el otro entró para coger lo que pudiera.

Ella gritaba y pedía socorro mientras se revolvía pateando en el suelo, tanto que, en unos segundos los ladrones decidieron abandonar el asalto. El vídeo muestra la escena en toda su crudeza.

La Guardia Civil ha detenido a uno de los supuestos autores de este delito cometido en Guargacho, municipio de San Miguel, en la isla de Tenerife. La escena que se ve en las imágenes tuvo lugar hace ya varios meses, y es ahora cuando se resuelve, en parte, el caso: ha caído un joven de 19 años como supuesto autor, uno de los dos encapuchados que asaltaron la casa. El segundo autor aún no ha sido localizado.

Detalle no menor: el asalto se lleva a cabo a plena luz del día, por la mañana. Los dos asaltantes se tapaban el rostro. El Área de Investigación de la Guardia Civil en Granadilla de Abona ha estudiado el vídeo una y otra vez, hasta dar con uno de los dos asaltantes. Que en el patio de la casa hubiera una cámara enfocando a la entrada ha sido clave.

TEMAS

