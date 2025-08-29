El falso mensaje de Lidl: los Mossos alertan de la nueva estafa

Los Mossos d'Esquadra advierten en su cuenta de X (antes Twitter) del nuevo fraude que te puede llegar a través de los mensajes de los teléfonos móviles, para que caigas en la trampa del 'smishing'.

La estafa consiste en que te hacen creer que eres el ganador de un premio. Además, los defraudadores hacen uso de la imagen de Lidl para enviarte el SMS mediante el que se te comunica que has sido el agraciado y que te van a dar una serie de productos del supermercado alemán.

Este nuevo envío masivo de mensajes es similar a otros de los que ya ha alertado el mismo cuerpo policial a través de las redes sociales el pasado enero. En aquel entonces, el cebo era un correo en el que también se hacían pasar por la cadena y en el que te enviaban un mensaje similar.

Método de los ciberestafadores

Si aceptas el supuesto premio, tienes que pulsar el enlace que hay en el mensaje y, a partir de ahí, te lleva a una página web ficticia, donde lo más probable es que te pidan información personal, como podría ser bancaria o direcciones. En ese momento, te explican que el ingreso puede ser artículos del Lidl o dinero.

Por ello, cuando das todos los datos personales, hay una probabilidad alta de que te puedan estafar y que pierdas bienes económicos. Asimismo, los Mossos siempre sugieren precaución con estos enlaces y aconsejan no dar ninguna información personal con algún número bancario ni direcciones.

🕵️ ♀️Vigila amb aquests missatges en què diuen que pots guanyar un premi i t'inciten a clicar en un enllaç



👉En molts casos es tracta d'una estafa. Sigues molt prudent a l'hora de seguir-los i no facilitis dades personals 👥 ni bancàries💳#InternetSegura @ciberseguracat pic.twitter.com/PkKm6m4SGn — Mossos (@mossos) August 24, 2025

Guía para la prevención de estafas

Los timadores suelen centrarse en los datos financieros, porque es la vía más sencilla para conseguir beneficios rápidos, o con las claves de acceso, que permiten que puedan suplantar la identidad de otra persona. Sin embargo, también existe un gran interés por la información relacionada con la salud, mucho más valorada dentro del contrabando (mercado negro).

Por este motivo, desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insisten en la importancia de comprobar siempre quién es el emisor del mensaje, evitar pulsar cualquier enlace sin verificar antes su dirección y no dar credibilidad a mensajes o llamadas que reclamen datos personales con urgencia y bajo presión de tiempo. Y, en todo caso, si se tiene cualquier sospecha, la mejor opción es contrastar directamente con la página oficial o buscar en internet casos similares que puedan confirmar si se trata de un intento de estafa.