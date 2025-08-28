Incendios en España
Afectados por el fuego: la OCU informa sobre la reclamación de daños
La organización de consumidores explica que la mayoría de seguros del hogar cubren los desperfectos causados por las llamas
DIRECTO | Última hora sobre los incendios que asolan España
Debido al alcance de la gran catástrofe que han supuesto los incendios forestales en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para facilitar a todos los afectados a reclamar los daños ocasionados por el fuego a través del número de teléfono de la Organización, el 900 813 551, y su página web.
Los incendios forestales no están considerados un riesgo extraordinario por lo que los seguros del hogar contratados por los afectados suelen cubrir los daños causados por las llamas.
El caso de los vehículos es diferente: debe tener contratado un seguro a todo riesgo o a terceros ampliado, más allá del seguro a terceros básico o a terceros con lunas para estar cubiertos.
Siete días para comunicar el siniestro
La OCU advierte de que la indemnización que asumirán las compañías dependerá de las coberturas contratadas, por lo que es necesario revisar las condiciones de la póliza para ver qué daños están cubiertos. La normativa explica que los afectados tienen 7 días para comunicar el siniestro.
Una vez notificado, las compañías de seguros tendrán hasta 40 días para peritar los daños y ofrecer una indemnización provisional por el importe mínimo que puedan deber según lo conocido hasta ese momento, y hasta 3 meses desde que se produjo el siniestro para pagar la indemnización definitiva.
La OCU aconseja en su portal web aportar las mayores pruebas posibles sobre el alcance de los daños sufridos a través de vídeos, fotos o documentos.
Por ello, señala que es conveniente guardar en otra ubicación una copia digital de los documentos más importantes, como documentos de identificación, escrituras de propiedad, contratos o facturas, para facilitar las reclamaciones.
¿Y los daños no cubiertos por los seguros?
Por lo que respecta a los daños no cubiertos por los seguros solo se van a cubrir en alguna medida si hay ayudas extraordinarias. Aunque el Gobierno ha anunciado la declaración de zona catastrófica en 16 comunidades autónomas, todas menos el País Vasco, la OCU exige que se aprueben lo antes posible las ayudas por el importe necesario para compensar los daños reales sufridos.
En este sentido, la OCU ha pedido la creación de una ventanilla única que permita a los afectados gestionar las diferentes ayudas aprobadas por las diferentes administraciones (central, autonómica y local) de forma rápida y eficiente.
