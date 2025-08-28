Accidente mortal
Muere un conocido empresario al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
Gerardo Guijarro, de 64 años y gerente de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso, sufrió la caída mientras descendía en compañía de otros tres senderistas
Los Mossos cierran la investigación por la muerte del dueño de Mango: concluyen que la caída fue accidental
Luis Ángel Vega
Un empresario santanderino de 64 años falleció este domingo mientras realizaba la ruta de Tresviso a Urdón, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa. Gerardo Guijarro, gerente de las empresas de muebles y colchones Cosgui y Tu Descanso, estaba realizando la ruta con otras tres personas cuando sufrió la mortal caída en el momento en que descendía camino de Urdón. Previamente, había tropezado, como indicó él mismo a sus compañeros, que le habían llamado preocupados porque le habían perdido de vista.
El accidente se produjo sobre las siete de la tarde del domingo. Sus acompañantes dieron aviso al 112. Se movilizó un helicóptero, cuyo personal localizó al empresario a las 00.26 horas. El médico solo pudo confirmar el fallecimiento de Guijarro. El cuerpo fue trasladado por agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Potes, que actuó en calidad de Policía Judicial. Sobre las 2.30 horas de la madrugada del domingo al lunes fue trasladado al cuartel de Potes, tras haber contado con el apoyo de los guardias de montaña de Cangas de Onís.
La ruta en la que se produjo el accidente tiene una longitud de 12 kilómetros. De dificultad media, supone un desnivel de unos 980 metros, y se realiza en poco más de seis horas.
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año