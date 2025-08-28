La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de Manresa al precipitarse de un coche en marcha

Una mujer de 44 años, vecina de Manresa, que viajaba como copiloto en un turismo, ha fallecido a consecuencia de las graves heridas sufridas tras caer desde el vehículo en marcha sobre la calzada de la carretera A-132, a la altura de la localidad de Esquedas, en el municipio de La Sotonera (Huesca). La investigación deberá aclarar las consecuencias de la caída: si fue accidental o intencionada.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, el suceso —que está siendo investigado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial del Cuerpo en Huesca— tuvo lugar el pasado lunes, a la altura del kilómetro 14 de dicha vía, y fue presenciado por varios conductores, que alertaron a los servicios de emergencia.

La mujer fue trasladada por los servicios sanitarios a un centro hospitalario de Zaragoza, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas que sufrió al precipitarse del vehículo en el que viajaba.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Aragón en Huesca para practicarle la autopsia, a petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital oscense, que dirige la investigación.

Dos muertes en poco más de un día

Paralelamente a la muerte de la manresana tras caer de un vehículo, un vecino de Manresa de 53 años fue hallado muerto este martes por la mañana en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en los Pirineos aragoneses. Un grupo de excursionistas alertó hacia las 11:30 horas al teléfono 112 de que había un hombre en la ruta del pico Perdiguero que no presentaba signos vitales. Este es el pico más alto del macizo del Perdiguero y se encuentra en la línea divisoria entre el valle de Benasque (Aragón) y el departamento de Alta Garona (Francia).