REDOVÁN
Al menos un muerto en una explosión en una pirotecnia en Alicante
Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y asistencia sanitaria se encuentran en el recinto
D. Pamies
Una persona ha fallecido como consecuencia de una explosión registrada en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ferrández, en Redován (Alicante), este jueves sobre las nueve y media de la mañana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos.
Este jueves sobre las 9.31 horas de la mañana se ha registrado una fuerte deflagración en el recinto de la Pirotecnia Ferrández, en el término municipal de Redován, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz y el Consorcio Provincial de Bomberos.
La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos, el fuego ya ha sido estabilizado por bomberos.
Según las mismas fuentes, no hay heridos. El Consorcio ha movilizado inicialmente un helicóptero Alfa 9 sanitario, que finalmente no ha sido necesario al certificar que no hay mas personas heridas. Se movilizan parque de bomberos de Orihuela y Almoradí con 8 vehículos de bomberos y sus correspondientes dotaciones. Informado oficial de guardia del CPBA
Efectivos de bomberos, policía local y Guardia Civil se encuentran en el recinto de la pirotecnia, situado en la ladera de la Sierra de Callosa, en el camino que une el casco urbano de Redován con el barrio de San Carlos y la N-340. En la zona se encuentran seis dotaciones de bomberos, según han indicado las mismas fuentes.
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura