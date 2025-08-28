Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación estatal

Detenidos tres pedófilos en Girona y Barcelona: uno fotografiaba a menores en el patio de un colegio y otro, era profesor de secundaria

La Policía Nacional ha detenido en total a 16 personas, entre las cuales un vecino de Girona acusado de distribuir más de 85.000 archivos con contenido sexual de menores

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional.

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Eva Batlle

Girona
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos pedófilos en la provincia de Girona y a uno en Barcelona en el marco de una operación estatal contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, que ha acabado con 16 detenidos y cinco investigados en varias provincias españolas.

Uno de los detenidos en tierras gerundenses es especialmente relevante dentro de la investigación estatal, ya que se le acusa de distribuir más de 85.000 archivos con contenido sexual de menores y, además, de observar y fotografiar niños desde su domicilio mientras estos se encontraban en el patio de un centro escolar cercano. Durante el registro en su vivienda, la policía encontró unos prismáticos que habría utilizado para vigilar a los menores.

El arrestado en Barcelona, ya en prisión, era profesor de secundaria

La investigación se inició tras la detección, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, de varios usuarios que estaban intercambiando material ilícito a través de redes "Peer To Peer" (P2P), una modalidad que permite compartir archivos –como vídeos o imágenes– entre usuarios de cualquier parte del mundo.

La operación ha contado con la colaboración del FBI de Estados Unidos, que ha sido clave para identificar a los sospechosos, quienes utilizaban redes P2P para compartir los archivos, a menudo ocultos bajo nombres genéricos o disfrazados como otro tipo de contenido.

En total, se han practicado detenciones en las provincias de Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Además, hay cinco personas investigadas no detenidas en Madrid, Málaga, Navarra y Valladolid.

Casos graves

Entre los casos más graves se encuentran los de los detenidos en Cáceres y Lugo, que han ingresado en prisión provisional por la gravedad del material que compartían, con agresiones sexuales especialmente duras y vejatorias contra menores. También destaca la detención de un profesor de secundaria en Barcelona, que igualmente ha sido enviado a prisión.

Durante los registros, los agentes han intervenido miles de archivos multimedia con imágenes y vídeos de abusos graves a menores, así como otras prácticas degradantes y humillantes para las víctimas.

Denuncias

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona puede denunciar de manera anónima y confidencial este tipo de delitos a través del correo: denuncias.pornografia.infantil@policia.es

