Terrorismo
Detenido un yihadista radical en Martorell que escondía un machete grande en su casa
El sospechoso "se encontraba en un avanzado proceso de radicalización violenta"
Dos detenidos en Lleida por difundir contenido yihadista y querer ir a la zona de conflicto
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido un hombre de 36 años en Martorell acusado de los delitos de auto adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. La investigación se inició durante el año 2024, tras detectar un cambio radical en la actitud del detenido, que mostraba una conducta cada vez más agresiva, y realizaba proclamas a favor de organizaciones yihadistas en redes sociales. L
Los agentes confirmaron su proceso de radicalización, alimentado por el consumo intenso de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina. Ante las evidencias de su presunta actividad terrorista y para evitar que cometiera un atentado al radicalizarse, se le detuvo el pasado 13 de agosto en Martorell.
En su vivienda en su domicilio en Santa Bárbara (Tarragona), los agentes requisaron diferentes dispositivos electrónicos y un machete de grandes dimensiones que escondía. La operación fue realizada por agentes de Mossos en Terres de l'Ebre y de la Guardia Civil de Tarragona. El sospechoso ingresó la prisión de Brians 2 por orden de la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- ¿RTVE bajo mínimos de audiencia? Los datos que desmienten la acusación de Lucía Etxebarría
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año
- Trágico final de la paracaidista Jade Damarell: se quita la vida lanzándose desde 4.600 metros de altura