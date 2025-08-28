Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terrorismo

Detenido un yihadista radical en Martorell que escondía un machete grande en su casa

El sospechoso "se encontraba en un avanzado proceso de radicalización violenta"

Dos detenidos en Lleida por difundir contenido yihadista y querer ir a la zona de conflicto

Imagen del machete encontrado por los agentes en casa del detenido

Imagen del machete encontrado por los agentes en casa del detenido / El Periódico

Germán González

Germán González

Barcelona
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han detenido un hombre de 36 años en Martorell acusado de los delitos de auto adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. La investigación se inició durante el año 2024, tras detectar un cambio radical en la actitud del detenido, que mostraba una conducta cada vez más agresiva, y realizaba proclamas a favor de organizaciones yihadistas en redes sociales. L

Los agentes confirmaron su proceso de radicalización, alimentado por el consumo intenso de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina. Ante las evidencias de su presunta actividad terrorista y para evitar que cometiera un atentado al radicalizarse, se le detuvo el pasado 13 de agosto en Martorell.

En su vivienda en su domicilio en Santa Bárbara (Tarragona), los agentes requisaron diferentes dispositivos electrónicos y un machete de grandes dimensiones que escondía. La operación fue realizada por agentes de Mossos en Terres de l'Ebre y de la Guardia Civil de Tarragona. El sospechoso ingresó la prisión de Brians 2 por orden de la Audiencia Nacional.

