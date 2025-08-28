Detenido un menor de 17 años acusado de intentar matar a un hombre en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un joven de 17 años como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido el pasado lunes en la calle Ramon Llull de Lleida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:20 h, y la víctima, de 25 años, fue trasladada en estado grave al Hospital Arnau de Vilanova con una herida de arma blanca en el tórax.

Tras analizar imágenes de la agresión, los agentes han detenido al presunto autor este jueves por la mañana en la calle Roger de Llúria, en la capital del Segrià. El menor está acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según fuentes policiales. El martes, los Mossos informaron de que la agresión podría haberse originado a raíz de un conflicto por la ocupación de una vivienda en la zona.

Los Mossos continúan investigando otra agresión con arma blanca a un hombre de 22 años ocurrida la madrugada del domingo cerca de un local de ocio situado en la carretera N-230, también en Lleida. En ese caso se produjo una pelea entre dos grupos, con una decena de personas implicadas. La policía ya ha identificado a uno de los presuntos autores, que también es menor de edad.