Sucesos
Circula borracho por Barcelona y cuando lo paran descubren que llevaba 12.000 euros en objetos robados
La Guardia Urbana lo investiga por un delito de receptación
Choca contra otro coche, la localizan al aparcar y la Guardia Urbana descubre que quintuplicaba la tasa de alcohol
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Hay mercancías que mejor no sepa la policía que las llevas, principalmente si estás cometiendo un delito al transportarlas. Por eso, lo mejor es minimizar el riesgo y no tomar copas de más si debes circular. Nunca el viejo pero efectivo lema de 'si bebes no conduzcas' puede entenderse mejor.
El pasado lunes una patrulla de paisano de la Sección de Playas de la Guardia Urbana de Barcelona paró una furgoneta cerca del litoral de litoral al detectar que circulaba de forma "anormal", casi dando tumbos de un lado a otro de la calle.
Por eso los agentes pararon el vehículo y descubrieron que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol. Además, constataron que nunca había obtenido el permiso de conducir. Al registrar la furgoneta, la policía detector que había objetos presuntamente robados, en su mayoría de electrónicos, por valor de 12.000 euros, que fueron requisados.
Ante esta situación el conductor y la mujer que lo acompañaba quedaron investigados por un delito de receptación, al tener objetos robados que no eran suyos. Los agentes también iniciaron un expediente sancionador contra el sospechoso por circular suponiendo un peligro para la seguridad del tráfico.
Retienen a un ladrón
En otra intervención en la Barceloneta, agentes de paisano de la Guardia Urbana intervinieron la pasada madrugada en lo que parecía una pelea. Tres hombres estaban encima de otro en medio de la calle, sin dejar que se moviera.
Los policías los separaron y constataron que el retenido había robado un bolso con tres teléfonos móviles y otros objetos personales a una familia que estaba en la zona para después huir en bicicleta.
Gracias a la colaboración ciudadana los agentes arrestaron al sospechoso y devolvieron los objetos robados a sus propietarios.
