Muere un motorista en un accidente en Sarrià-Sant Gervasi

Un motorista de 57 años ha muerto este miércoles en un accidente de tráfico con un turismo implicado en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi de Barcelona, en la calle de las Escoles Pies.

El aviso ha llegado a las 17.50. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, Bomberos de Barcelona y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Esta es la sexta víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad este 2025. El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades.