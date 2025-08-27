Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestro en Barcelona

Muere un motorista en un accidente en Sarrià-Sant Gervasi

Ambulancia del SEM

Ambulancia del SEM / / SEM - Archivo

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un motorista de 57 años ha muerto este miércoles en un accidente de tráfico con un turismo implicado en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi de Barcelona, en la calle de las Escoles Pies.

El aviso ha llegado a las 17.50. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, Bomberos de Barcelona y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Esta es la sexta víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad este 2025. El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  4. Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
  5. El 'youtuber' Jordi Wild, de 40 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
  6. Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
  7. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  8. Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: 'En pocos meses ganamos dinero para todo el año

El Museo Van Gogh alerta de posible cierre por falta de fondos estatales para su renovación

El Museo Van Gogh alerta de posible cierre por falta de fondos estatales para su renovación

Reciben a piedrazos a Milei durante una caravana proselitista en la periferia bonaerense

Reciben a piedrazos a Milei durante una caravana proselitista en la periferia bonaerense

Los socorristas de Barcelona ponen fin a la huelga tras casi un mes de paro

Los socorristas de Barcelona ponen fin a la huelga tras casi un mes de paro

Barcelona contra el asesinato de periodistas y el genocidio en Gaza

Barcelona contra el asesinato de periodistas y el genocidio en Gaza

El CNI y agencias de inteligencia de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

El CNI y agencias de inteligencia de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

Sorteo Bonoloto del miércoles 27 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 27 de agosto de 2025

Muere un motorista en un accidente en Sarrià-Sant Gervasi

Muere un motorista en un accidente en Sarrià-Sant Gervasi

No teñirse las canas significa esto según la psicología

No teñirse las canas significa esto según la psicología