ESTUVO DOS AÑOS DESAPARECIDO
Mató a su amigo a golpes por 300 euros y enterró su cadáver en una fosa: le piden 22 años de cárcel
El asesino de Francisco de Pablo lo golpeó en la cabeza hasta la muerte con una barra metálica, para no devolverle el dinero que el joven, de 32 años, le había prestado meses atrás
Con ayuda de otro hombre, trasladó el cuerpo a la casa de su familia, en Aldea del Fresno (Madrid) y lo escondió bajo el suelo de la cocina. La Policía lo recuperó allí el 6 de junio de 2024
Vanesa LozanoVanesa Lozano
Redactora
Periodista de Sucesos. Actualmente, en Prensa Ibérica. Antes, trabajó en la revista Interviú y El Periódico de Catalunya. También colabora en varios programas de televisión, como La Hora, de TVE, y Ya es mediodía, en Telecinco.
Los agentes del GOIT de la Policía Nacional, expertos en de la policía consiguieron recuperarlo el pasado 6 de junio tras más de dos horas taladrando el suelo para llegar al zulo que los asesinos habían camuflado bajo la cocina de la vivienda.
Juana Páez luchó durante dos años para demostrar al juez, que archivó el caso inicialmente, que su hijo no había desaparecido voluntariamente y que había sido víctima de un crimen. Francisco de Pablo, un joven madrileño de 32 años, estaba en paro y acababa de romper la relación con su novia. Había empezado a "tontear con las drogas" y "se relacionaba con personas poco recomendables". Antes de desaparecer, el joven había denunciado que estaba recibiendo amenazas y había sufrido un robo en su casa.
Por eso, cuando el 21 de marzo de 2022 salió con un amigo de su casa, en el distrito madrileño de Hortaleza, dejando allí a sus perros, y no regresó, tanto su madre como la policía tuvieron claro desde el principio que Francisco "se encontraba en una situación de riesgo para su vida". Durante meses, la Policía y también la madre de Francisco se adentraron en la Cañada Real y en Valdemíngomez entrevistándose con traficantes de droga, para encontrar pistas del joven. Los agentes repasaron las bases de datos de asociaciones como Proyecto Hombre en busca de Francisco.
El 6 de junio de 2024 la Policía
