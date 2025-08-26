Cuatro apuñalamientos en dos días en Lleida: los Mossos hablan de "hechos puntuales" entre personas de "un entorno conocido"

La ciudad de Lleida ha registrado entre el domingo y el lunes cuatro agresiones con arma blanca que han dejado a cuatro personas heridas y que, por el momento, se han saldado con tres detenciones. La concentración de casos en tan solo 48 horas ha sido abordada este martes al mediodía en una reunión entre representantes del ayuntamiento y de la cúpula de los Mossos d’Esquadra en la región de Ponent, quienes han admitido su “sorpresa” ante este repunte de delitos que “no son habituales” durante el año en la ciudad, donde este verano se ha registrado un descenso del 7% en el número de delitos.

El jefe del Área Básica Policial de los Mossos en el Segrià, el inspector Xavier Ribelles, ha lanzado “un mensaje de absoluta tranquilidad” y ha detallado que se trata de “agresiones entre personas de entornos conocidos”.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha calificado los hechos de “inaceptables” y ha lamentado que “ensucian una buena trayectoria a nivel estadístico anual”. El alcalde ha defendido que “hay que avanzar en garantizar el orden público las 24 horas del día” y ha afirmado que serán “perseverantes” en la lucha contra la tenencia de armas en la vía pública.

Además, Larrosa ha reiterado que el ayuntamiento se personará como acusación particular en aquellos casos que “afecten a la imagen y la percepción de la seguridad en Lleida”. El alcalde también ha asegurado que actuarán con contundencia, bajo la premisa de que “quien la hace, la paga”, y ha apostado por avanzar en la concienciación ciudadana y la mediación.

Larrosa ha explicado que se ha puesto en contacto con la consellera de Interior, Núria Parlon. Este miércoles, el gobierno local se reunirá con la Federación de Hostelería de Lleida para abordar el control de armas blancas en entornos de ocio nocturno, y la semana que viene se convocará un encuentro con agentes sociales, cívicos y de diversidad cultural de la ciudad para tratar la convivencia.

Así lo ha señalado el teniente de alcalde y alcalde accidental, Carlos Enjuanes, quien ha reclamado “más contundencia judicial”. Enjuanes también ha explicado que la Guardia Urbana y los Mossos mantendrán “puntos de control especiales” en zonas conflictivas, dentro también del marco del Plan Daga contra las armas blancas. A la reunión también asistieron el comisario de los Mossos en la Región Policial de Ponent, Josep Codina, y el jefe de la Guardia Urbana de Lleida, Josep Mallada.

Móviles, ocupaciones y peleas

La última agresión se produjo este lunes por la noche en un bar de la avenida de Valencia, en el barrio de Cappont, a raíz de una discusión por un teléfono móvil. Un hombre de 71 años agredió con una navaja a otro de 24, causándole un corte en la cabeza. La víctima fue evacuada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y el presunto agresor quedó detenido. Según el inspector Ribelles, los investigadores están analizando si la discusión se originó tras un robo violento del teléfono móvil.

Hacia las 12:20 de este lunes, un hombre de 25 años fue agredido en el tórax con un arma blanca en la calle Ramon Llull, y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo trasladó en estado grave al Hospital Arnau de Vilanova. Según Ribelles, la agresión se desencadenó por un conflicto relacionado con la ocupación de una vivienda de la zona. Existen imágenes del ataque que la policía está analizando para poder detener al autor.

Los dos primeros episodios ocurrieron en la madrugada del domingo, con poca diferencia de tiempo entre ellos. En uno de ellos, un joven de 22 años recibió varias puñaladas cerca de un local de ocio en la carretera N-230, durante una pelea entre dos grupos en la que estuvieron implicadas una decena de personas. El inspector de los Mossos ha detallado que ya tienen identificado a uno de los presuntos autores de la agresión, que es menor de edad.

En el otro incidente, ocurrido también la madrugada del domingo en la calle Murcia, en el Casco Antiguo, se produjo un robo con violencia e intimidación de un teléfono móvil que derivó en una discusión entre los implicados. Según Ribelles, una de las personas sacó una navaja y causó una herida en la cara a la víctima. Los Mossos detuvieron por estos hechos a una joven de 18 años y a su hermano, de 15.