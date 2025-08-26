Detenido un 'tironero' reincidente que arrancó la cadena de oro a dos mujeres mayores en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 19 años en Tarragona acusado de dos robos con violencia cometidos con una semana de diferencia y de la misma forma. El primer asalto fue el 5 de agosto cuando el sospechoso aprovechaba que una mujer de edad avanzada volvía sola a casa para seguirla hasta el ascensor y allí arrancarle la cadena de oro que llevaba al cuello.

El 13 de agosto, el sospechoso atacó a otra mujer mayor y le consiguió quitar la cadena de oro tras forcejear con ella. Además, los agentes pudieron identificarlo por las cámaras de seguridad y constataron que en julio había sido detenido por un mosso fuera de servicio después de que arrancara la cadena de oro a otra mujer

La policía establecío un dispositivo de busca y captura y una patrulla de seguridad ciudadana lo localizó en el paseo de Sant Antoni. Allí lo arrestaron y constataron que llevaba la misma ropa que en el primer robo violento del 5 de agosto. El detenido pasó a disposición de los juzgados de Tarragona.

Dispositivo por los robos

Paralelamente a esta detención los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un dispositivo específico de prevención de robos con violencia e intimidación en Tarragona. La intención es acabar con la multirreincidencia en este tipo de delitos.

Este operativo incluye patrullajes preventivos con patrullas uniformdas y vigilancias con agentes de paisano, con el objetivo de localizar y detener a personas con requerimientos pendientes relacionados con estos robos.