Detenido por fabricar bombas caseras y ponerlas en oficinas públicas de la Seu d'Urgell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a un hombre de 53 años acusado de los delitos de desórdenes públicos, fabricación y tenencia de explosivos y quebrantamiento de condena. La investigación comenzó el pasado 10 de julio cuando se descubrió un artefacto explosivo doméstico en el exterior de las oficinas de un organismo público de la Seu d’Urgell.

La bomba no detonó pero se activó un dispositivo de seguridad con intervención de los TEDAX para neutralizarla. El incidente se vinculó a otro del 30 de junio de este año en la misma localidad, cuando se localizó otro artefacto explosivo de diferente composición pero que tampoco detonó.

La policía identificó al autor de estas bombas caseras y lo detuvo. El 21 de agosto se registró su vivienda por orden del juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la Seu d'Urgell y se encontraron diversos artefactos explosivos caseros, así como herramientas y componentes para su fabricación.

También se localizaron indicios que acreditaban la reincidencia y evolución en la técnica de fabricación, ya que el sospechoso tiene antecedentes por delitos similares. El detenido pasó a disposición judicial el día 22 de agosto de 2025 en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la Seu d'Urgell.