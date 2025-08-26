Choca contra otro coche, la localizan al aparcar y la Guardia Urbana descubre que quintuplicaba la tasa de alcohol

Cuando provocas un accidente y quieres huir lo mejor es no dejar rastro para impedir que te puedan seguir. Es lo que le ocurrió a una conductora que el pasado domingo circulaba por el distrito de Les Corts de Barcelona e impactó su coche contra otro.

La mujer escapó tras el siniestro, aunque no muy lejos. Por eso, el otro conductor implicado en el accidente, el que recibió el golpe, pudo ver como aparcaba un poco más allá. Por eso, el accidentado indicó a una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona el punto exacto en el que estaba la conductora huida.

Los agentes la localizaron y la sometieron a una prueba de alcoholemia descubriendo que quintuplicaba la tasa permitida para circular. Por eso, la acusaron de un delito contra la seguridad del tráfico y trasladaron el atestado al juzgado. Para la próxima vez, si es que vuelve a beber antes de ponerse al volante, igual decide estacionar un poco más lejos.