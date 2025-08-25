Detenido por transportar 16 bolsas de pastillas de droga en el ano en el aeropuerto de Barcelona

Efectivos de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria detuvieron el pasado 12 de agosto en el aeropuerto de Barcelona a un ciudadano belga de 30 años procedente de Bruselas que transportaba diversas drogas tanto en el equipaje como dentro de su cuerpo. Por eso, está acusado de tráfico de sustancias estupefacientes.

A la llegada del pasajero a la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, los agentes sospecharon que podría tratarse de un 'mulero' y por eso abrieron su equipaje en su presencia para verificar su contenido. Encontraron cinco botes de supuestos suplementos alimenticios que llamaron la atención. Pese a que el sospechoso aseguró que se trataba de pastillas alimenticias, la Guardia Civil confirmó que se trataba de 75 comprimidos de MDMA, con un peso total de 212 gramos.

Como el sospechoso seguía con actitud nerviosa y respuestas incoherentes, los agentes consideraron que podía ocultar más droga. Por eso, se le trasladó a la sala del radiólogo sita en la Terminal 1, donde una radiografía reveló cuerpos extraños que portaba en el ano.

Voluntariamente y bajo supervisión médica el viajero expulsó de forma segura un preservativo que contenía 16 bolsas de droga: ocho de TUSI (también conocida como cocaína rosa) con un peso de 8,8 gramos, cinco de ketamina con un peso de 5,3 gramos y tres de MDMA con un peso de 3,3 gramos. Según los agentes, el sospechoso era una 'mula' que introducía droga con este sistema de llevarla oculta dentro del cuerpo con evidente peligro para su salud.

De esta forma los paquetes se envuelven en látex y se ocultan en cavidades corporales o mediante ingestión. La Guardia Civil recuerda que este sistema conlleva un grave riesgo para la salud, ya que una rotura accidental del envoltorio puede provocar una intoxicación grave o la muerte. La droga intervenida y el detenido, un ciudadano belga de 30 años, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Prat de Llobregat.