Los bomberos encuentran restos óseos mientras trabajaban en un incendio en Ourense

El vehículo junto al que se hallaron pertenecería a un vecino desaparecido hace unos meses

Cartel de entrada a la Provincia de Ourense.

Santiago de Compostela
Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.

Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.

