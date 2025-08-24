infraestructuras

Restablecida la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies Renfe, interrumpida desde el sábado por la tarde

La caída de la catenaria ha obligado a suspender varias horas el servicio de la R3 entre Montcada Bifurcació y La Garriga

La circulación de trenes en la R3 de Rodalies Renfe ha quedado restablecida a primera hora de este domingo después de que estuviera interrumpida desde el sábado por la tarde. Una vez solucionada la incidencia, los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.

Incidencia en la catenaria

Protecció Civil activó este sábado el plan Ferrocat tras la caída de la catenaria que obligó a cortar la circulación en la línea R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació y La Garriga. Para paliar esa deficiencia, se habilitó un servicio alternativo por carretera entre Les Franqueses del Vallès y Granollers Centre.

Retrasos de media hora

No es la única incidencia de la R3 que se produjo este sábado. Durante la mañana, esta línea también sufrío retrasos de hasta 30 minutos por otra incidencia entre Vic y Balenyà, que se resolvió a mediodía.

Según informó Renfe, técnicos de Adif estuvieron trabajando varias horas hasta la resolución de la avería.

