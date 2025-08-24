Interrumpida de nuevo la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies Renfe por una avería entre Parets del Vallès y Granollers Centre

La circulación de trenes en la R3 de Rodalies Renfe, interrumpida el sábado por la tarde debido a la caída de una catenaria entre Montcada Bifurcació y La Garriga, ha experimentado un nuevo corte en la línea este domingo poco antes de las 11h de la mañana. Una avería en la catenaría ha obligado a interrumpir la circulación de trenes entre Parets del Vallès y Granollers Centre.

Renfe ha informado que cancela la expedición de trenes con origen l'Hospitalet de Llobregat. Para continuar el trayecto en dirección Barcelona, los usuarios pueden utilizar la estación Granollers Centre de la línea R2 Nord.

Transporte alternativo por carretera

La operadora establecerá transporte alternativo por carretera por el corte. Este sábado la línea restó con la circulación interrumpida con un corte inicial entre las estaciones de Montcada Bifurcació y la Garriga, que se amplió hasta afectar al tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y Les Franqueses del Vallès.