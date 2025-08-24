infraestructuras

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies Renfe por una avería entre Parets del Vallès y Granollers Centre

La caída de la catenaria ha obligado a suspender varias horas el servicio de la R3 entre Montcada Bifurcació y La Garriga

Una estación de tren de Rodalies

Una estación de tren de Rodalies / RODALIES

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de trenes en la R3 de Rodalies Renfe, interrumpida el sábado por la tarde debido a la caída de una catenaria entre Montcada Bifurcació y La Garriga, ha experimentado un nuevo corte en la línea este domingo poco antes de las 11h de la mañana. Una avería en la catenaría ha obligado a interrumpir la circulación de trenes entre Parets del Vallès y Granollers Centre.

Renfe ha informado que cancela la expedición de trenes con origen l'Hospitalet de Llobregat. Para continuar el trayecto en dirección Barcelona, los usuarios pueden utilizar la estación Granollers Centre de la línea R2 Nord.

Transporte alternativo por carretera

La operadora establecerá transporte alternativo por carretera por el corte. Este sábado la línea restó con la circulación interrumpida con un corte inicial entre las estaciones de Montcada Bifurcació y la Garriga, que se amplió hasta afectar al tramo entre L'Hospitalet de Llobregat y Les Franqueses del Vallès.

TEMAS

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  4. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  5. Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
  6. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  7. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia
  8. Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies Renfe por una avería entre Parets del Vallès y Granollers Centre

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies Renfe por una avería entre Parets del Vallès y Granollers Centre

El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana pese a la oposición del PP

El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana pese a la oposición del PP

El curso político arranca con un carrusel de comparecencias de ministros por la gestión de los incendios forzadas por el PP

El curso político arranca con un carrusel de comparecencias de ministros por la gestión de los incendios forzadas por el PP

Lydia Lozano, víctima de una cámara oculta de TVE: la insólita propuesta que la descolocó por completo y que ahora quiere hacer realidad

Lydia Lozano, víctima de una cámara oculta de TVE: la insólita propuesta que la descolocó por completo y que ahora quiere hacer realidad

'Línea blanca', de Marta Castaño, un tema poco común en poesía: embarazo, aborto y duelo

'Línea blanca', de Marta Castaño, un tema poco común en poesía: embarazo, aborto y duelo

Ramón Vallès, piloto de Iberia: "Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno"

Ramón Vallès, piloto de Iberia: "Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno"

El Camp de Tarragona se ve abocado a vender avellana de fuera por la falta de producto local

El Camp de Tarragona se ve abocado a vender avellana de fuera por la falta de producto local

Makoke aclara los motivos por los que ha pospuesto su boda con Gonzalo

Makoke aclara los motivos por los que ha pospuesto su boda con Gonzalo