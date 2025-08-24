En Parla
Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid
El joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI
EP
MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
- Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
- A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia