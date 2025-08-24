Sucesos
Entidades animalistas censuran que agentes de la Guardia Urbana de Badalona maten un jabalí a tiros
Aseguran que el animal ha fallecido con "un sufrimiento innecesario"
Un grupo de jabalís se pasea durante horas por el centro de Badalona
Agentes de la Guardia Urbana de Badalona han matado a tiros a un jabalí que recorrería las calles del barrio de Bufalà de esta ciudad. Los policías han considerado que presencia del animal en zona urbana podía suponer un riesgo para la población. Por eso, con la cooperación de los Agentes Rurales, han procedido a acabar con la vida del jabalí.
Sin embargo, la muerte del animal ha sido captada por vecinos de la zona y distribuida por redes por el medio digital Tot Badalona. En las imágenes se escuchan los disparos de los agentes para matar al jabalí lo que ha sido muy censurado por entidades animalistas.
A raíz de estas imágenes varias organizaciones de defensa de los animales han lamentado la actuación de los agentes. El colectivo animalista de Badalona ha señalado que la Guardia Urbana y los Agentes Rurales "han matado a tiros de pistola a un joven jabalí provocándole un sufrimiento innecesario. ¿Son estos los protocolos de actuación?".
También Àrees de Gossos Badalona han asegurado que la pasada madrugada los policías "han tiroteado a un jabalí joven tras ser acorralado en el barrio de Bufalà, provocándole un gran sufrimiento antes de morir. Condenamos firmemente este tipo de actuaciones". Las entidades han interpelado al alcalde de Badalona Xavier García Albiol por esta actuación de la Guardia Urbana de la localidad.
