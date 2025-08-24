En Toledo

Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou

Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36

Parque Puy du Fou.

Parque Puy du Fou. / EP

EFE

Toledo
Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.

Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.

También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.

