En La Manga
Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia
Técnicos se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco
EP
MURCIA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud han iniciado una investigación para determinar el origen de la intoxicación leve que ha afectado a más de 50 huéspedes del Hotel Cavanna de La Manga.
Ninguno de ellos ha precisado ingreso hospitalario y su estado ha sido estabilizado esta pasada madrugada por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) movilizados por el '061' en las puertas del establecimiento desde las 00.00 horas.
Según han informado fuentes de la Consejería de Salud, técnicos de ambos Servicios se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco.
