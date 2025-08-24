En La Manga

Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia

Técnicos se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco

El hotel Cavanna de La Manga.

El hotel Cavanna de La Manga.

EP

MURCIA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud han iniciado una investigación para determinar el origen de la intoxicación leve que ha afectado a más de 50 huéspedes del Hotel Cavanna de La Manga.

Ninguno de ellos ha precisado ingreso hospitalario y su estado ha sido estabilizado esta pasada madrugada por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) movilizados por el '061' en las puertas del establecimiento desde las 00.00 horas.

Según han informado fuentes de la Consejería de Salud, técnicos de ambos Servicios se han desplazado esta mañana a las instalaciones del hotel para determinar el origen del foco.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  3. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  4. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  5. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  6. Quién era Javier Cid, periodista y colaborador de Sonsoles Ónega fallecido a los 46 años
  7. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
  8. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia

Más de 50 personas sufren una intoxicación en un hotel de la Región de Murcia

Rodalies sufre otro fin de semana de interrupciones y retrasos a un mes de iniciar las obras de la R3

Rodalies sufre otro fin de semana de interrupciones y retrasos a un mes de iniciar las obras de la R3

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU

Kiev defiende los ataques sobre suelo ruso y aclara que solo usa armas ucranianas, frente a los recelos de EEUU

Spotify, ¿te abre los oídos o te los cierra?

Spotify, ¿te abre los oídos o te los cierra?

Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo

Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo

"Comida deliciosa": los elogios al mejor restaurante de Igualada según Tripadvisor

"Comida deliciosa": los elogios al mejor restaurante de Igualada según Tripadvisor

El PP define la quita de la deuda del FLA como "otra amnistía contable" a los independentistas

El PP define la quita de la deuda del FLA como "otra amnistía contable" a los independentistas

Márquez suma a su lista el circuito nº 23 del Mundial donde impone su ley

Márquez suma a su lista el circuito nº 23 del Mundial donde impone su ley