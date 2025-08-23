Sucesos
Muere uno de los ocupantes de una furgoneta en la AP-7 en Vila-Seca tras salirse de la vía
Una furgoneta con nueve ocupantes ha sufrido un accidente mortal sobre las cinco de la pasada madrugada en la AP-7 a la altura de Vila-Seca. Por causas que se desconocen y se están investigando el vehículo se ha salido de la vía.
A consecuencia del siniestro ha muerto uno de sus ocupantes de la furgoneta mientras que otros cinco han resultado heridos menos graves y los otros tres más leves.
Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar las causas de este siniestro. Al lugar acudieron ocho patrullas de la policía catalana, cuatro dotaciones de los bomberos de la Generalitat y diversas ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El Servei Català de Trànsit remarca que con este fallecido 93 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de agosto han muerto seis personas en varios siniestros.
En el mes de julio se produjeron 18 víctimas mortales, y junto con marzo, fue el mes con mayor mortalidad por accidentes de tráfico este año en Catalunya. El año pasado, en agosto hubo 11 muertes y en julio de 2024 se registraron 14 fallecidos en la red viaria catalana.
Ante la elevada movilidad de los meses de verano, Trànsit hace un llamamiento a la prudencia en todos los desplazamientos , largos y cortos, y pide máxima atención al volante, evitar distracciones con el móvil y respetar los límites de velocidad.
