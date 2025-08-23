Sucesos

Muere uno de los ocupantes de una furgoneta en la AP-7 en Vila-Seca tras salirse de la vía

Los Mossos investigan este nuevo accidente de tráfico

Un accidente múltiple en la AP-7 en Martorell provoca retenciones de 10 kilómetros en sentido Barcelona

Cortada la autopista AP-7 en Tarragona por un accidente mortal

Cortada la autopista AP-7 en Tarragona por un accidente mortal / ACN

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una furgoneta con nueve ocupantes ha sufrido un accidente mortal sobre las cinco de la pasada madrugada en la AP-7 a la altura de Vila-Seca. Por causas que se desconocen y se están investigando el vehículo se ha salido de la vía.

A consecuencia del siniestro ha muerto uno de sus ocupantes de la furgoneta mientras que otros cinco han resultado heridos menos graves y los otros tres más leves.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar las causas de este siniestro. Al lugar acudieron ocho patrullas de la policía catalana, cuatro dotaciones de los bomberos de la Generalitat y diversas ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El Servei Català de Trànsit remarca que con este fallecido 93 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de agosto han muerto seis personas en varios siniestros.

En el mes de julio se produjeron 18 víctimas mortales, y junto con marzo, fue el mes con mayor mortalidad por accidentes de tráfico este año en Catalunya. El año pasado, en agosto hubo 11 muertes y en julio de 2024 se registraron 14 fallecidos en la red viaria catalana.

Ante la elevada movilidad de los meses de verano, Trànsit hace un llamamiento a la prudencia en todos los desplazamientos , largos y cortos, y pide máxima atención al volante, evitar distracciones con el móvil y respetar los límites de velocidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  3. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  4. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  5. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  6. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  7. Makoke cancela su boda con Gonzalo de manera fulminante tras lo ocurrido en 'Fiesta': comunicado urgente que lo explica todo
  8. Once discotecas de Barcelona están nominadas entre las mejores del mundo 2025

Aparece un obús de la Guerra Civil con carga explosiva cerca de un camping en Gironella

Aparece un obús de la Guerra Civil con carga explosiva cerca de un camping en Gironella

Dubovsky, Eskurza, Dely Valdés y el fortín del Tartiere ante el Madrid

Dubovsky, Eskurza, Dely Valdés y el fortín del Tartiere ante el Madrid

Triple 'pole' demoledora de un Marc Márquez de récord en Hungría

Triple 'pole' demoledora de un Marc Márquez de récord en Hungría

Alarma en Francia por la elevada tasa de suicidios en el campo

Alarma en Francia por la elevada tasa de suicidios en el campo

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

Pepa Romero terminó 'Yas verano' destrozada por la muerte de Javier Cid: "Le tenía un gran cariño"

Móviles, DNI, dinero... Cuáles son los objetos que más se pierden en Barcelona

Móviles, DNI, dinero... Cuáles son los objetos que más se pierden en Barcelona

El aumento de material almacenado desborda a la oficina de objetos perdidos de Barcelona

El aumento de material almacenado desborda a la oficina de objetos perdidos de Barcelona

Porsche 911 Carrera 4 GTS: homenajea la carretera Transfăgărășan

Porsche 911 Carrera 4 GTS: homenajea la carretera Transfăgărășan