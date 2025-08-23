Los Mossos investigan seis casos de tirones violentos a gente mayor en menos de una semana en la Bisbal d’Empordà

Los Mossos d’Esquadra investigan seis casos de tirones violentos a personas de edad avanzada en la Bisbal d’Empordà en menos de una semana. Todos los hechos se han producido coincidiendo con la fiesta mayor del pueblo, que tuvo lugar del 14 al 18 de agosto, aunque el Ayuntamiento lo considera casualidad. De momento, los Mossos y la Policía Local han detenido a un joven de 20 años que, con la ayuda de otro ya identificado, le arrancaron una cadena y una pulsera a una mujer de 89 años que paseaba por una calle céntrica del casco antiguo. Los hechos ocurrieron el día 15 a las ocho y cuarto de la tarde, cuando la víctima y una amiga de 88 años se dirigían a un concierto y fueron sorprendidas por los dos jóvenes, que las asaltaron en medio de la calle y huyeron corriendo.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona, la Policía Local pudo identificar a los dos jóvenes, se detuvo a uno de ellos y se emitió una orden de arresto para el segundo. Además de este caso, los Mossos han recibido cinco denuncias más relacionadas con hechos similares que ahora se están investigando. El Ayuntamiento de la Bisbal d’Empordà señala que los hechos tienen relación con la celebración de la fiesta mayor y ha anunciado que se presentará como acusación popular.

De hecho, el concejal de Seguridad de la Bisbal d’Empordà, Xavier Dilmé, ha explicado que han tomado esta decisión por “la alarma social” que han generado estos robos a “un colectivo tan vulnerable” como es el de la gente mayor. Dilmé ha señalado que desde el consistorio ya habían reservado una partida presupuestaria para la contratación de un abogado, aunque reconoce que, inicialmente, estaba pensada para casos de ocupaciones delictivas.

El concejal de Seguridad, sin embargo, descarta que esta “oleada de hechos” se pueda atribuir a la fiesta mayor y considera que se trata de un “efecto mimético” con otras localidades cercanas que ya habían registrado incidentes. “Aquí todavía no los habíamos tenido, pero creemos que han visto la oportunidad, desgraciadamente”, señala Dilmé.

Quejas a la Fiscalía

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal, sin embargo, han cargado especialmente contra “la interpretación” de la ley que hace la Fiscalía, por no solicitar la prisión provisional para estas personas, “muchas de las cuales son multirreincidentes”. “Cuando se ataca sistemáticamente a gente mayor en la calle y cuando se ha identificado a los responsables, no puede ser que su lugar sea la calle. Esto es lo que nos pasa ahora en la Bisbal, que su lugar es la calle. Algo falla aquí”, destaca el concejal.

Por eso, Dilmé espera que personándose desde el Ayuntamiento como acusación popular, el abogado contratado por el consistorio “ponga presión” sobre la Fiscalía solicitando medidas cautelares contra los infractores y, de este modo, se abra la opción de que el juez envíe a prisión preventiva a los responsables, aunque la Fiscalía no lo solicite.